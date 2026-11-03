La triste reacción de Nico Paz tras la muerte del jugador en España: "No lo puedo creer"

Nicolás Paz dejó un triste mensaje en sus redes sociales después de que se confirme la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español oriundo de Madrid que murió a los 30 años horas después del fuerte choque con Jesús Owono. Esta acción tuvo lugar en el cierre del encuentro entre Tenerife y FC. Andorra de la segunda división de España y el delantero recibió un fuerte golpe en el pecho por parte del guardameta. El crack de la Selección Argentina -nacido en Tenerife- se expresó con unas sentidas palabras.

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El posteo de Nico Paz sobre la muerte de Jesús de Miguel en España

"No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz", escribió el jugador del combinado nacional en una story de Instagram. En la misma compartió el posteo del club en el que despidieron al atacante de 30 años que falleció horas después de recibir un rodillazo por parte del arquero rival en el final del partido.

Sin dudas, las palabras del hombre del Como de Italia no pasaron inadvertidas, más aún en medio de la conmoción de la ciudad donde nació que es donde se desempeñaba de Miguel, el artillero que brilló en varios equipos con el paso de los años y se encontró con el peor descenlace en el campo de juego.

El posteo de Nico Paz sobre la muerte de Jesús de Miguel

El posteo de Tenerife por la muerte de Jesús de Miguel

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.

No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace.

La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos.

La carrera de Jesús de Miguel en números