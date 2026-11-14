La trastienda de las obras en el Gálvez: optimismo para la F1 en 2029, marzo clave y el sueño de las 120.000 personas

Las obras siguen en el Gálvez porteño, con el sueño de la F1 en 2029 o 2030 (fotos: gobierno CABA oficial).

El jueves 12 de noviembre del 2026 se vivió otra jornada intensa y optimista en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la gran ilusión de fondo de tener a la Fórmula 1 de vuelta en Argentina en el 2029 o 2030. En el evento participaron y dialogaron con la prensa el Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri, y el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián "Chino" Turnes. El Destape accedió a la presentación de las nuevas obras en el mítico circuito nacional, que ya se aseguró la carrera del MotoGP (la máxima categoría del motociclismo mundial) entre el 9 y el 11 de abril del 2027.

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Sin embargo, el sueño principal sigue siendo la presencia de la elite del automovilismo en la Capital Federal, algo que no sucede desde 1998. Los periodistas de los distintos medios de comunicación fueron llevados en siete combis a recorrer los distintos puntos del trazado en los que se observaron sensibles mejoras con relación al inicio del año, aunque todavía falta alrededor del 30% de los trabajos para que quede en óptimas condiciones para recibir al MotoGP dentro de casi cinco meses. A medida que los integrantes de la prensa hacían recorridos cortos en las combis, se podían apreciar las obras. Luego, se bajaban de los vehículos para generar material audiovisual y escuchar a los encargados de los trabajos para conocer los detalles de las mejoras en el trazado.

Si bien el presidente de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), Mohammed ben Sulayem, se había referido en su visita al país en septiembre pasado a la fecha del 2030 como probable, en esta oportunidad crece la esperanza para que el hipotético retorno sea en el 2029. En dicha temporada, el calendario de la F1 sufrirá modificaciones nuevamente y la Argentina ya dejó en claro que está en condiciones de terminar el autódromo para poder albergar un Gran Premio luego de más de tres décadas. "Nosotros les demostramos que no tenemos un render y nada más, sino que efectivamente estamos haciendo las obras y ellos las vieron", disparó Macri en la rueda de prensa al aire libre, con las tareas y el asfaltado de fondo en pleno movimiento.

Las obras siguen en el Gálvez porteño, con el sueño de la F1 en 2029 o 2030 (fotos: gobierno CABA oficial).

La presencia de Franco Colapinto, por ahora con Alpine, es importante pero no indispensable para conseguir el objetivo. Lo mismo sucederá con las elecciones tanto nacionles como en la Ciudad a finales del 2027: no importa quién gane, el proyecto continuará porque significaría una inyección de dinero y de turismo impresionante. "Desde la FIA ya nos dijeron que Liberty (Media, dueña de la Fórmula 1) nos confirmará en marzo del 2027 por sí o por no. ´Mientras tanto, sigan trabajando como hasta ahora´, avisaron", se escuchó en off en la reunión. El furor que significa el ex Williams en todos los circuitos del mundo y en las redes sociales con los fanáticos no es un dato menor para la categoría, así como tampoco pasan por alto las 600.000 personas que el joven piloto pilarense convocó en las calles de Buenos Aires en abril pasado.

El eventual contrato con Argentina sería por cinco años, como suele suceder en "La Máxima", aunque ampliable a otras cinco campañas de ser satisfactorio. Si bien hay excepciones como el GP de Portugal, que firmó por dos años, últimamente los convenios suelen ser de cinco carreras consecutivas. Este país necesita que se libere una fecha del fixture cuanto antes, aunque las otras de Latinoamérica serán casi imposibles: todo indica que México y Brasil seguirán firmes.

Entonces, aparece Portugal como uno de los candidatos a caerse y habría que ver, en tal caso, cómo podría entrar Buenos Aires en su lugar, ya que es de otro continente y no forma parte de la gira europea. Si bien tampoco es segura la continuidad de Singapur, el notable poderío económico de dicho país hará seguramente que, tarde o temprano, aparezca el dinero para que dicha jornada tampoco se mueva.

Las obras siguen en el Gálvez porteño, con el sueño de la F1 en 2029 o 2030 (fotos: gobierno CABA oficial).

De ser necesario, en el Gálvez se agregarán dos tribunas de cemento y otras dos tubulares, por lo que buscan que la capacidad pase de las 55.000 personas actuales a unas 120.000, que es la que suele haber en los circuitos de la F1. Si bien no será una tarea sencilla y demandará una gran inversión, se espera que luego ese dinero pueda recuperarse. "Sea la capacidad que sea, el autódromo va a estar lleno, valgan lo que valgan las entradas. Imaginate que con lo fierrera que es la gente acá y después de más de 30 años, se llena solo... Además, viene gente de todo el mundo", contaron también por lo bajo.

Si bien es prematuro hablar de una cifra hoy, los hipotéticos ingresos totales podrían superar los 120 millones de dólares en apenas cuatro días de actividad, entre lo que se recauda por los derechos de televisión, los patrocinadores globales y del circuito, el hospitality (los espacios exclusivos de las escuderías) y las entradas del paddock. Incluso, parte del público puede quedarse en el autódromo "acampando" o en casas rodantes desde el mismo viernes hasta cuando termine la final el domingo. Si se tiene en cuenta la semana completa de movimiento, entonces el piso sería de unos 450 millones.

Una de las principales preocupaciones al respecto del Gálvez para la Fórmula 1 tiene que ver con los accesos, ya que no llegan los trenes ni los subtes a la zona del barrio de Villa Riachuelo (Comuna 8), cerca del cruce con la Avenida General Paz. Solamente el Premetro pasa a unas seis cuadras del lugar. Por lo tanto, es probable que de concretarse la llegada de "La Máxima", solamente se habilite el tránsito de un lado en esos días para que no se forme el "embudo" del público a la hora de entrar o salir del autódromo.

Lo concreto es que, de a poco, todo se alista para soñar con la máxima categoría del automovilismo mundial en el país nuevamente. Mientras tanto, el MotoGP en abril del 2027 servirá como aperitivo. Por si fuese poco, está próximo a terminarse también el kartódromo, que servirá para seguir fomentando el deporte motor a nivel nacional pocas horas después de la confirmación oficial del Rally Mundial en Córdoba en 2028, tras nueve años de ausencia.

El comunicado oficial del gobierno de la Ciudad sobre las obras en el Gálvez

Con el asfaltado de la pista, avanza la renovación total del Autódromo: para marzo estará terminado, con el sueño de la vuelta de la F1.

La renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúa avanzando a buen ritmo y según el cronograma previsto con el asfaltado de la pista, la instalación de defensas y la estructura del túnel que va a comunicar con el paddock. La Ciudad trabaja para adecuarlo a las exigencias de todas las categorías internacionales, lo que incluye el sueño de la vuelta de la Fórmula 1.

“Queremos tener un circuito que, como pasa hoy en el mundo, puede albergar distintas formas de deporte motor. El MotoGP va a ocurrir en abril pero claro, el gran objetivo nuestro es traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien recorrió las obras junto al secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián “Chino” Turnes.

Y agregó: “Para eso necesitábamos un circuito nuevo, repensado, con ingeniería preparada para la Fórmula 1 actual, pero además con un diseño de Autódromo que permita recibir todos los eventos que ocurren alrededor de la Fórmula 1, que es uno de los grandes eventos de entretenimiento en el mundo. El impacto económico que genera en ciudades como Madrid, Miami, México DF, San Pablo va entre los 450 y los 750 millones de dólares en una semana. Queremos volver a poner a esta ciudad maravillosa y este autódromo en la agenda mundial de las carreras”.

Las obras siguen en el Gálvez porteño, con el sueño de la F1 en 2029 o 2030 (fotos: gobierno CABA oficial).

Macri le presentó el viernes pasado al presidente y CEO de la F1, el italiano Stefano Domenicali, la propuesta para que la Ciudad vuelva a recibir un Gran Premio en el renovado Autódromo de Buenos Aires. El encuentro en el circuito de Interlagos (San Pablo), donde se corrió el Gran Premio de Brasil, fue un paso importante en el anhelo de la Ciudad de concretar un evento histórico.

“Este es el trabajo que iniciamos a partir de la reunión con Domenicali, que fue buena, y donde se empezó a ver un horizonte. Estamos trabajando con los equipos como venían haciendo, fortificando temas más puntuales, y con la intención de llegar a marzo con algo más concreto. Hablamos de una reserva de fecha, son cinco años de contrato, sin detalle sobre cuándo se podría hacer la carrera”, sostuvo Turnes.

La Ciudad va a estrenar internacionalmente el Autódromo Oscar y Juan Gálvez con la vuelta después de 28 años del MotoGP, la máxima competencia internacional de motociclismo. Del 9 al 11 de abril Buenos Aires será la sede de la cuarta fecha de la temporada 2027 y las entradas ya están en venta.

Las obras siguen en el Gálvez porteño, con el sueño de la F1 en 2029 o 2030 (fotos: gobierno CABA oficial).

Los tiempos de finalización de las obras, según el Gobierno de la Ciudad:

En enero del 2027 se termina el edificio de boxes.

se termina el edificio de boxes. En febrero , el asfaltado de la pista.

, el asfaltado de la pista. En marzo se termina el túnel que lleva al paddock y la pintura de pista.

Los tiempos de cada obra:

◾Asfaltado de la pista: comenzó en octubre. Los trabajos avanzan con tres grupos de operarios trabajando simultáneamente, con 12 equipos de gran porte. Cada grupo está compuesto por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora de asfalto y dos rodillos (tipo aplanadoras). De este modo, se alcanza un despliegue de 12 equipos de gran porte. La obra contempla tres capas de asfalto.

◾Avance del circuito: la recta opuesta y los sectores de las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya tienen colocada la primera capa de asfalto.

◾Tecnología de pavimentación: se incorporó el sistema SmoothRide, que permite controlar con precisión la ejecución del diseño del circuito desarrollado por el ingeniero Hermann Tilke.

◾Defensas de seguridad: se instalaron 1.700 metros de Debris Fence. Comenzó el proceso de homologación y ya se certificaron los primeros 350 metros. También avanza la instalación de barreras Flexbeam de triple hoja.

◾ Paso bajo nivel: finalizó la excavación del túnel que conectará el acceso de avenida Roca con el paddock. Tendrá aproximadamente 400 metros de extensión, circulación vehicular en ambos sentidos y una pasarela peatonal accesible. Y una altura libre de paso de 4,60 metros. La nueva conexión cruza por debajo de la recta principal del circuito, antes de la curva 1 y su construcción requirió más de 7.500 metros cúbicos de hormigón en la estructura y se excavaron 25.000 m³ de tierra.

◾ Obras hidráulicas: los trabajos de infraestructura hidráulica de la pista están próximos a finalizar.

◾ Horquilla de Fórmula 1: el terraplén correspondiente a este sector registra un avance superior al 60%.

◾Turno nocturno: se abrió un nuevo frente de trabajo durante la noche para compensar posibles demoras ocasionadas por las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño.

Cómo sigue el plan de obras:

La ejecución de este plan de obras está a cargo de la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA), de la Ciudad, que tiene en proceso licitatorio otras etapas del proyecto.

Una de las licitaciones lanzadas contempla la construcción de un nuevo cerco perimetral. El actual alambrado será reemplazado por un cerramiento rígido de hormigón, compuesto por sectores premoldeados permeables y otros realizados con bloques de hormigón.

La intervención también prevé la renovación de los accesos existentes y la incorporación de dos nuevos ingresos en Avenida 27 de Febrero (en el sector del talud) y en Avenida Roca al 5.900. Las otras licitaciones en marcha son para la renovación de sanitarios y la puesta en valor de las tribunas existentes.

Los detalles técnicos sobre la reforma en el Gálvez: obras, medidas y velocidades

Longitud: 4,3 km.

4,3 km. Ancho máximo: 18 m en la curva 1.

18 m en la curva 1. Ancho mínimo: 12 m.

12 m. Cantidad de curvas: 14 (9 a la derecha y 5 a la izquierda).

14 (9 a la derecha y 5 a la izquierda). Longitud de ambas rectas: 740 m.

740 m. Tiempo de vuelta: 82 segundos.

82 segundos. Velocidad máxima: superior a 330 km/h.

superior a 330 km/h. Velocidad promedio: 185 km/h.

185 km/h. Pendiente máxima: 7% en la curva 4.

7% en la curva 4. Otras características destacadas: peralte del 5% en las curvas 1, 2, 9 y 11.

Las obras siguen en el Gálvez porteño, con el sueño de la F1 en 2029 o 2030 (fotos: gobierno CABA oficial).

El circuito para la F1

Longitud: 4,87 km.

4,87 km. Ancho máximo: 18 m en la curva 1.

18 m en la curva 1. Ancho mínimo: 12 m.

12 m. Cantidad de curvas: 15 (9 a la derecha y 6 a la izquierda).

15 (9 a la derecha y 6 a la izquierda). Longitud de ambas rectas: 980 m.

980 m. Tiempo de vuelta: 72 segundos.

72 segundos. Velocidad máxima: superior a 340 km/h.

superior a 340 km/h. Velocidad promedio: 240 km/h.

240 km/h. Pendiente máxima: 10% en la curva 14.

10% en la curva 14. Otras características destacadas: pendiente transversal del 7% en la curva 4 y peralte del 5% en las curvas 1, 2, 9 y 11.

Las mejores fotos de las obras en el autódromo Gálvez

Las obras siguen en el Gálvez porteño, con el sueño de la F1 en 2029 o 2030 (fotos: gobierno CABA oficial).

Las obras siguen en el Gálvez porteño, con el sueño de la F1 en 2029 o 2030 (fotos: gobierno CABA oficial).

Las obras siguen en el Gálvez porteño, con el sueño de la F1 en 2029 o 2030 (fotos: gobierno CABA oficial).

Las obras siguen en el Gálvez porteño, con el sueño de la F1 en 2029 o 2030 (fotos: gobierno CABA oficial).

Las obras siguen en el Gálvez porteño, con el sueño de la F1 en 2029 o 2030 (fotos: gobierno CABA oficial).