Cambió el fútbol por el kickboxing y peleará el Mundial en Colombia

Dylan Castro es una joven promesa del kickboxing que sueña con llegar a lo más alto y está a pocos días de alcanzarlo. Si bien tendrá un duro compromiso por delante en el Mundial de la World Kickboxing Federation (WKF) a disputarse en Cartagena, Colombia, no pierde las esperanzas de triunfar. Desde este lunes 19 de octubre hasta el domingo 25 se llevará a cabo este certamen en el que, ese chico que cambió unos guantes de arquero por otros de boxeo y se animó a otra disciplina va por la gloria.

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Desde muy chico tuvo que luchar contra su propio cuerpo. El hecho de agitarse al correr y pasarla mal lo complicó hasta los 12 años, pero el deporte fue el refugio ideal. Primero el fútbol y después los de contacto, donde con el correr del tiempo se enamoró y empezó a tener protagonismo. Tal es así que cosechó títulos, ganó peleas importantes y ahora, de la mano del municipio de Alejandro Korn como principal apoyo, va por un paso gigante en la categoría 67kg de la rama semiprofesional.

Dylan Castro, del fútbol al kickboxing y su presencia en el Mundial

- ¿Cómo viene la preparación para el Mundial?

Me estuve preparando en el gimnasio con mis profesores Cristian y Jonathan Fernández. En el mes de septiembre estuvimos haciendo trabajos de fuerza y guanteos. Ahora sabemos que todo lo hecho está, no voy a aprender a lanzar una patada giratoria en dos semanas. El día a día es saber que hay frustraciones, también tengo que adaptarme a las comidas hablando con nutricionista y cambiando mis hábitos alimenticios para llegar lo más cercano al peso y no tener problemas. Los entrenamientos son exigentes, tal vez no sale como esperamos pero le metemos ganas. Tenemos que resolver cualquier estilo de pelea. Hay que enfocarse en nuestra pelea y aprender a resolver depende el rival.

En las sesiones de sparring tratamos de resolver por nosotros. Tuvimos con diferentes compañeros de distintos estilos porque estoy en una categoría competitiva donde hay muchos peleadores que obviamente van a buscar salir primeros. Entrenamos tres días, lunes, miércoles y viernes. El primer día arrancamos tranqui, sesiones de siete rounds, los primeros tres tanteando y vamos subiendo la intensidad de a poco con la semana.

- ¿Cómo fue la clasificación al Mundial?

Hace dos años veía compañeros míos participar y me quedaba enganchado mirándolos. Vi como se me abrieron las puertas y lo vivo super contento de que se haya dado. También tengo la presión de representar la bandera pero estoy tratando de dar lo mejor. Clasifiqué a raíz de quedar entre los primeros tres del ranking nacional. Tuve un recorrido muy grande amateur de 38 peleas, pasé a una instancia semiprofesional donde retiramos el cabezal y tras seis peleas victoriosas por la WKF pude clasificar dentro de mí categoría.

Dylan Castro peleará el Mundial de KickBoxing en Colombia

- ¿Cómo nació tu amor por el kickboxing?

Yo intercambio en un momento. No me terminó de gustar el fútbol. Desde que nací hasta los 12 años hice un tratamiento por el asma, no podía correr porque me agitaba. Mi padre me compró unos guantes de arquero y a las dos semanas los intercambié por unos de boxeo. Entré, no me terminó de gustar tanto pero cuando fui al gimnasio de kickboxing por parte de un compañero me metí al turno de los competidores porque no me daban los horarios para el recreativo. A partir de ahí empecé a ver el progreso mes a mes, poco después una exhibición y en el primer año ya estaba compitiendo.

Fui una persona muy tímida durante gran parte de mi vida. Me costó separar lo que es una pelea de la calle de una competencia. Si bien competimos con otras personas sabemos que hay un reglamento y un entrenamiento, poco a poco fui viendo el progreso y me fue encantando más. Comencé a ver más y seguir referentes y me fue gustando mucho más.

- ¿Cómo es el apoyo de la familia por el deporte que practicas?

Me encanta decirlo a veces, pero siempre mi mamá tuvo miedo por ver a ese frágil nene que no podía correr porque se agitaba, mi papá también siempre me apoyó. Yo a los entrenamientos regresaba y contaba todo lo que hacía durante dos horas, mi abuelo me regaló los primeros guantes que tuve y estoy contento que mi familia siempre me apoyó para seguir en esto.

Como referentes tengo mis profesores que hoy en día, mi profesor Cristian Fernández es peleador profesional y es hermano de Jonathan Fernández, que también es profesor. Siempre tuve la idea de que estaba en un lugar donde tenía proyección a futuro y esto me puede llevar a tener compromisos más grandes.

- ¿Vivís del deporte?

No es que vivo exactamente de eso. Trabajo para el Municipio en la parte de deportes. Doy clases también de boxeo, tengo sponsors que me ayudan a solventar competencias. Tenemos un gran número de alumnos. El gimnasio Combat Team en Alejandro Korn (Kennedy 201) damos clases hace como 10 años. El apoyo surgió hace mes y medio. Primero con preparadores físicos y nutricionista y después una ayuda económica bastante grande que nos va a ayudar de cara a pagar las inscripciones y el vuelo.

- ¿Qué momentos destacas de tu carrera hasta hoy?

Tres: una de las últimas peleas que me abrió las puertas. Veníamos buscando el título semiprofesional de la WKF regional, es uno de los primeros para después ir por el nacional. Otro fue mi primer compromiso lejos en un viaje en tren a Pehuajó donde gané mi último título amateur a nivel provincial y fue una super alegría. Tuve un gran crecimiento y después la más importante cuando viajamos a Necochea y gané un título semiprofesional sin cabezal en 65kg que es una categoría que no estoy acostumbrado.

- ¿Qué opinas de las peleas de streamers, Párense de Manos y La Velada del Año?

Para mí este tipo de eventos es un golazo en el sentido de que los chicos se interesan por el deporte y cada vez que termine un evento así los chicos vienen al gimnasio.