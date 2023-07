Wimbledon: Guido Pella logró una inesperada victoria y sobrevive en el All England

Pella, ubicado en el puesto 308 del ranking mundial, dio la única buena noticia de una jornada en la que se despidieron el platense Tomás Martín Etcheverry (32), la rosarina Nadia Podoroska (80) y el bonaerense Francisco Cerúndolo (18), máxima esperanza "albiceleste".

El bahiense Guido Pella cumplió hoy otra destacada actuación y quedó como el único argentino en carrera en el torneo de Wimbledon, luego de superar al francés Harold Mayot por 2-6, 6-3, 7-6 (7-3) y 7-5, para avanzar a la tercera ronda del Grand Slam celebrado en el césped de Londres.

El bahiense, de 33 años, quien ayer en el debut le había ganado al croata Borna Coric (14), una de las mejores raquetas del mundo, por 6-3, 7-5, 4-6, 3-6 y 6-1, superó las dos primeras fases de Wimbledon por tercera vez en su carrera, como sucedió en 2018 y 2019, año en el que alcanzó en el All England su mejor actuación histórica por torneos de Grand Slam, al llegar a los cuartos de final.

En la siguiente fase del certamen londinense, Pella se verá las caras con el ruso Roman Safiullin, número 92 en el escalafón de la ATP, quien hoy despachó al francés Corentin Moutet 7-5, 6-3 y 7-6 (7-4), en la que será la primera vez que se enfrenten en el circuito profesional. Pella, quien estuvo ausente del circuito por más de un año por varias lesiones, volvió a demostrar hoy su talento y buen juego, que además se adaptan perfectamente al césped y, especialmente, a Wimbledon.

El francés se adueñó del juego en el set inicial, con un Pella impreciso y apurado, en la cancha número 5 del All England Club, pero ajustó su muñeca a partir del segundo y comenzó a mandar en la cancha. El segundo parcial se lo quedó el argentino con autoridad, gracias a su saque y a su "zurda" talentosa. En el tercero se encaminaba nuevamente a lograrlo sin sobresaltos, pero cuando Pella sacaba 6-5 para el set, imprevistamente cedió el servicio en 0 y la definición pasó al tie break, donde volvió a demostrar su mejor juego y apabulló al francés para cerrarlo con un cómodo 7-3.

El cuarto chico no comenzó de la mejor manera para el argentino, ya que cedió su saque y fue en desventaja hasta el octavo game, cuando igualó el marcador 4-4 y derrumbó el entusiasmo del francés, quien cedió el saque el duodécimo juego, Pella se impuso por 7-5 y se quedó el pasaje a la tercera ronda de Wimbledon, al cabo de otra sobresaliente actuación luego de 2 horas y 44 minutos de enfrentamiento. Previamente, Francisco Cerúndolo, máxima esperanza argentina y primera raqueta nacional, quedó eliminado en la segunda ronda de Wimbledon, al perder con el checo Jiri Lehecka (37) con un inapelable marcador de 6-2, 6-2, 6-2 en apenas 1 hora, 26 minutos sobre la cancha 11 del All England Club.

Cerúndolo, decimoctavo favorito del Grand Slam que se juega sobre césped británico, tuvo una jornada fallida que se reflejó en su planilla estadística: 54% de puntos ganados con su primer servicio, 42% con el segundo saque, 6/10 chances de quiebre cedidas a su rival, apenas 14 tiros ganadores y 26 errores no forzados contra 16 del checo, muy distante de lo producido ayer cuando venció al portugués Nuno Borges (69).

El argentino llegaba a Londres con expectativa reforzada luego de coronarse la semana pasada en el torneo de Eastbourne, lo que significó la primera consagración de un compatriota sobre césped en 28 años.

De esta manera, cerró su segunda participación en el "major" británico luego de caer el año pasado en la primera vuelta y lejos de repetir lo actuado en lo que va del año. Por su parte, a primera hora, Tomás Martín Etcheverry, nacido en La Plata y ubicado en el puesto 32 del ranking mundial de la ATP, perdió con el suizo Stan Wawrinka (88) por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-2 luego de 2 horas y 34 minutos de juego en un partido jugado en la cancha número 3 del All England Club, en Londres.

El platense, de 23 años, había superado en la ronda inicial al español Bernabé Zapata Miralles (53), pero no repitió ese nivel ante un tenista de una jerarquía superior como el suizo, ganador de tres Grand Slam: Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016. Etcheverry, quien había alcanzado los cuartos de final en Roland Garros, en la mejor actuación de su carrera, se mantuvo en partido hasta el tercer set, cuando sufrió un quiebre para quedar abajo 2-0 y no pudo recuperarse, ya que a partir de ese momento el dominio del suizo se acentuó.

Wawrinka jugará su próximo partido ante el serbio Novak Djokovic (2), ganador de 23 torneos de Grand Slam, incluídos los dos que se jugaron este año en Australia y Roland Garros, y siete veces campeón en Wimbledon, las cuatro últimas en forma consecutiva. A su vez, en el cuadro de damas, la rosarina Nadia Podoroska (80), luego de su debut con triunfo sobre la checa Tereza Martincova (115), no pudo mantenerse y cayó sin atenuantes ante la bielorrusa Victoria Azarenka (20) por 6-3 y 6-0, luego de 1 hora y 23 minutos de un dispar enfrentamiento.

La bielorrusa, de 33 años, quien fue dos veces campeona de Australia (2012 y 2013), jugará su siguiente partido frente a la rusa Daria Kasatkina (10), quien superó a la británica Jodie Burrage (108) por 6-0 y 6-2.

Con información de Télam