Swiatek se mete en las semifinales del Abierto de Australia y Shelton brilla

Tenis - Abierto de Australia

Iga Swiatek se clasificó para sus segundas semifinales del Abierto de Australia con una nueva exhibición el miércoles, mientras que hubo estadounidenses que alcanzaron las semifinales de los individuales masculino y femenino en Melbourne Park por primera vez en 16 años.

La polaca Swiatek, número dos del mundo, aplastó a la octava cabeza de serie, Emma Navarro, por 6-1 y 6-2 en el Rod Laver Arena, y luchará contra otra estadounidense, Madison Keys, que superó a Elina Svitolina por 3-6, 6-3 y 6-4 en los cuartos de final.

Ben Shelton se deshizo del italiano Lorenzo Sonego por 6-4 7-5 4-6 7-6(4) en un choque destacado al final de la sesión del día para alcanzar su primera semifinal de un Grand Slam.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Shelton, que se enfrentará al ganador de Jannik Sinner y Álex de Miñaur por un puesto en la final, aseguró que Estados Unidos tenga jugadores en semifinales masculinas y femeninas por primera vez desde Andy Roddick y Serena Williams en 2009.

En busca de su primer título de Grand Slam, Keys tendrá dificultades para llegar más lejos que Swiatek, que ha aplastado a sus cinco oponentes en este torneo y es la única mujer en semifinales que no ha cedido un set.

La cinco veces campeona de Grand Slam, una bola de energía palpitante desde el primer punto hasta el último, rompió el saque de Navarro en el primer juego y no estaba dispuesta a ceder ni un punto, ni siquiera cuando la deportividad lo hubiera justificado.

En el quinto juego del segundo set y bajo presión con el saque, Swiatek se lanzó hacia la red para recuperar una dejada que rebotó dos veces antes de que su raqueta la recogiera.

Sin embargo, el juego continuó y Swiatek ganó el punto y el juego con un tiro pasado, lo que hizo que Navarro protestara infructuosamente pidiendo una revisión a la jueza de silla.

Al no haberse detenido el intercambio para discutir la decisión, Navarro no tenía ningún recurso para impugnarla, y Swiatek no se mostró dispuesta a ceder nada a la semifinalista del Abierto de Estados Unidos.

"Yo quería seguir concentrada y no quería que este punto se quedara en mi cabeza durante más tiempo", dijo Swiatek a los periodistas.

La mayoría de las miradas se han centrado en la parte alta del cuadro femenino, donde la favorita y doble defensora del título, Aryna Sabalenka, se enfrentará el martes en semifinales a Paula Badosa.

Swiatek, que solo ha perdido 14 juegos en sus cinco partidos, podría ser la favorita al título.

SIN MIEDO

Keys llegó a su tercera semifinal del Abierto de Australia con la agresividad que la caracteriza, 10 años después de la primera, en Melbourne Park.

"Estar aquí 10 años después en semifinales otra vez, estoy muy orgullosa de mí misma y muy emocionada por jugar otra semifinal aquí en Melbourne", dijo Keys, también semifinalista en 2022.

La jugadora de 29 años de Rock Island, Illinois, había perdido los dos últimos de sus tres enfrentamientos de Grand Slam con Svitolina, el más reciente en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos de 2019.

Y parecía preparada para otro revés, ya que la ucraniana aprovechó al máximo el inicial despiste de Keys en una mañana fresca y con brisa.

Keys perdió el servicio en el octavo juego con un error no forzado y luego regaló el set con otro error mientras Gael Monfils asentía con la cabeza a su esposa Svitolina desde el palco de jugadores.

Sin embargo, Keys mejoró su juego y rompió el servicio de Svitolina en los dos últimos sets.

Shelton, 21ª cabeza de serie, es el último estadounidenso que queda en el cuadro individual masculino, tras la eliminación en tercera ronda de Taylor Fritz, subcampeón del Abierto de Estados Unidos, y la eliminación en cuartos de final de Tommy Paul, 12º cabeza de serie.

Shelton, de 22 años, con una cinta blanca en la cabeza y un atuendo tecnicolor en la pista central, gritó al ganar los dos primeros sets y a menudo expresó su alegría por los errores de Sonego.

El italiano Sonego, que no era cabeza de serie, protagonizó una enérgica remontada que le llevó al cuarto set, pero flaqueó en el "tie-break".

Shelton cerró el partido con un potente derechazo cruzado y chocó los cinco con su padre, el entrenador Bryan Shelton, excampeón de la ATP.

"Me siento aliviado. Un saludo a Lorenzo Sonego", dijo Shelton.

"Ha sido uno de los partidos favoritos de mi carrera".

Sinner, defensor del título, intentará alcanzar su segunda semifinal en Melbourne Park contra la esperanza local y octavo cabeza de serie, De Miñaur, en el partido de la tarde en la Rod Laver Arena.

(Información adicional de Shrivathsa Sridhar y Lidia Kelly en Melbourne; edición de Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)