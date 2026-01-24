Sinner sobrevive y Djokovic brilla en el calor del Abierto de Australia

Tenis: Open de Australia

Jannik Sinner se recuperó al borde de un colapso inducido por calambres para mantener viva su defensa del título del Abierto de Australia después de que ‍el calor extremo interrumpiera el juego ⁠en las pistas al aire libre de Melbourne Park el sábado, pero Novak Djokovic escapó del horno para seguir adelante.

Iga Swiatek siguió titubeando en su búsqueda de la primera corona en Melbourne Park y de un Grand Slam en su carrera. La segunda cabeza de serie sufrió en su victoria por 6-1, 1-6 y 6-1 sobre la rusa Anna Kalinskaya para alcanzar la cuarta ronda.

El camino de la favorita local Maddison Inglis fue mucho más fácil después de que su rival y dos veces campeona del Abierto de Australia, Naomi Osaka, se retirara por una lesión abdominal.

El segundo cabeza ‌de serie, Sinner, fue el responsable del drama inicial, ya que el italiano ⁠perdió su primer set desde octubre contra el inspirado ⁠estadounidense Eliot Spizzirri y se quedó cojeando bajo el sol abrasador de la Rod Laver Arena.

El partido cambió a su favor cuando el torneo invocó su política de calor extremo, lo que ‍permitió cerrar el techo del estadio y que Sinner se recuperara para una dramática victoria por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

El italiano dijo que tuvo "suerte" ⁠de terminar los dos últimos sets bajo techo, ‌después de que los calambres le afectaran primero a las piernas y luego a los brazos.

"El tenis es un juego mental. Intenté jugar lo más tranquilo posible", dijo antes de interrumpir su conversación en la pista.

Un trío de italianos alcanzó por primera vez la cuarta ronda en Melbourne Park, con Lorenzo Musetti venciendo a Tomas Machac por 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 ‌y 6-2 y ‌Luciano Darderi superando a Karén Khachanov por 7-6(5), 3-6, 6-3 y 6-4.

Djokovic abrió la sesión vespertina en la Rod Laver Arena en condiciones mucho mejores. El serbio se impuso al peligroso holandés Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-4 y 7-6(4) para seguir en busca de su 25º título de Grand Slam.

Con su 102ª victoria ​en Melbourne, igualó el récord del seis veces campeón Roger Federer en el torneo y también se convirtió en el primer jugador en conseguir 400 victorias en Grand Slam.

"Ha sido un gran comienzo de torneo", dijo Djokovic, que ahora se enfrenta al joven Jakub Mensik. Pero "las cosas pueden cambiar y no me voy a adelantar", agregó.

PARTIDOS AL AIRE LIBRE INTERRUMPIDOS POR EL CALOR

El cierre por calor interrumpió los partidos al aire libre durante la mayor parte de la tarde, pero los encuentros en las pistas ‍principales continuaron tras el cierre de las cubiertas.

Con la previsión de que las temperaturas alcanzaran unos sofocantes 40 grados centígrados, la acción comenzó una hora antes de lo habitual para aprovechar las condiciones más frescas de la mañana.

Las estadounidenses Madison Keys y Jessica Pegula aprovecharon el madrugón para vencer a la checa Karolina Pliskova por 6-3 y 6-3 y a la rusa Oksana Selekhmeteva por 6-3 ​y 6-2 respectivamente y enfrentarse en octavos de final.

Keys, defensora del título y novena cabeza de serie, y Pegula, sexta, viven en Florida y no temieron demasiado al calor.

Amanda Anisimova, cuarta cabeza de serie, no ​tardó en seguir a la pareja hasta la cuarta ronda con una victoria por 6-1 y 6-4 sobre su compatriota Peyton Stearns en el segundo partido disputado en el Margaret ⁠Court Arena.

"Solía odiar entrenar en verano", declaró Anisimova.

"Pero, ¿saben qué? Al menos valió la pena durante un tiempo. Es genial jugar aquí, incluso cuando hace tanto calor, es agradable tener un reto".

(Reportaje de Ian Ransom y Shrivathsa Sridhar en Melbourne; información adicional de Rohith Nair y Aadi Nair en Bengaluru)