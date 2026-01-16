Sinner regresa a Melbourne más fuerte tras las dudas y la nube en torno al dopaje

El tenista italiano Jannik Sinner en acción durante un partido de exhibición contra el canadiense Felix Auger Aliassime en Melbourne Park, Melbourne, Australia.

Jannik Sinner llega al Abierto de Australia como un hombre diferente al que entró en Melbourne ‍Park hace un año, ⁠más fuerte de cuerpo y mente tras superar un periodo que él mismo describe como el más difícil de su joven carrera.

El año pasado, el italiano de 24 años jugó bajo la sombra de un caso de dopaje sin resolver, con preguntas que le perseguían en la pista y la sensación de que otros jugadores le miraban de forma diferente. ‌Defendió con éxito su título, pero más tarde ⁠afirmó que se planteó abandonar ⁠el deporte.

Al final, las autoridades antidopaje le impusieron una sanción de tres meses. Tras regresar al circuito, ganó su primer Wimbledon ‍y culminó su temporada más exitosa conquistando las ATP Finals.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El año pasado fue sin duda ⁠una situación mucho más difícil", ‌comentó el tenista italiano a la prensa el viernes. "En ese momento el año pasado no sabía exactamente lo que iba a pasar. Intenté seguir disfrutando cuando salía a la pista, pero sigues teniéndolo en la cabeza".

"Fue difícil ‌para mí, ‌pero también para la familia", añadió. "Intenté estar con la gente a la que quiero de verdad, lo que a veces funcionó muy bien. A veces también fue un poco decepcionante", agregó.

Un año después, ​el cuatro veces campeón de torneos del Grand Slam dijo que la experiencia le hizo madurar, dándole la capacidad de abrirse camino a través de otros retos dentro y fuera de la pista.

"Me ha hecho aún más fuerte como persona", señaló. "La persona en la que me he convertido es mucho más madura ‍porque veo las cosas, cuando no van en la dirección correcta, de maneras diferentes. Ahora vivo el deporte de una manera muy diferente, que es relajada, pero doy todo lo que tengo. Es un equilibrio de todo".

Sinner, segundo cabeza de ​serie y que se enfrentará al francés Hugo Gaston en la primera ronda, es favorito en las casas de apuestas para ganar ​un tercer título consecutivo en Melbourne Park, algo por delante de su gran rival, Carlos Alcaraz. El dúo ⁠arrasó en todos los trofeos del Grand Slam la temporada pasada y a pocos sorprendería que se encontraran en la final el 1 de febrero.

(Editado en español por Carlos Serrano)