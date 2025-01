Sabalenka y Gauff pasan a cuarta ronda del Abierto de Australia; Osaka se retira por lesión

Coco Gauff de Estados Unidos en acción durante su partido de tercera ronda contra Leylah Fernández de Canadá, Abierto de Australia - Melbourne Park, Melbourne, Australia

La campeona vigente del Abierto de Australia, Aryna Sabalenka, se sobrepuso el viernes a una actuación titubeante para alcanzar la cuarta ronda del torneo, con una extenuante victoria por 7-6(5) y 6-4 sobre Carla Tauson en la que achacó al viento sus problemas con el saque, una de sus armas más poderosas.

El partido inaugural de la sexta jornada del campeonato, disputado en la Rod Laver Arena bajo un sol abrasador y ráfagas intermitentes, comenzó con siete quiebres consecutivos y la bielorrusa perdió el cuarto juego en blanco al servicio.

"Las condiciones son realmente difíciles para el saque, las pelotas son pesadas y la superficie lenta", dijo Sabalenka, que cedió cuatro breaks en un primer set por primera vez desde San Diego en 2022. "Fue muy importante recuperar todos esos breaks. Estoy súper contenta de haber podido cerrar este partido".

Sabalenka ha estado lejos de su mejor nivel en las dos primeras rondas, pero logró apuntarse su decimoséptima victoria consecutiva en Melbourne Park y se medirá ahora a la rusa de 17 años Mirra Andreeva, que se deshizo de Magdalena Frech por 6-2, 1-6 y 6-2.

"Fue una gran batalla, ella jugó un tenis increíble", dijo Sabalenka, tres veces campeona de torneos de Grand Slam. "Estaba jugando este partido pensando: 'chica, eres muy dura'. Pensé muchas veces 'estoy acabada', pero me dije, 'sigue empujando'".

Por su parte, Coco Gauff, semifinalista del año pasado y tercera preclasificada del torneo, no cometió apenas errores y venció por 6-4 y 6-2 a la canadiense Leylah Fernández.

Tras desaprovechar tres oportunidades de ruptura en un duro tercer juego, Gauff se adelantó por 4-3 cuando Fernández envió fuera un golpe, apuntándose poco después el primer set.

La diferencia de categoría se hizo aún más evidente cuando la estadounidense de 20 años se adelantó 3-0 en la segunda manga y se distanció para ganar su decimosexto set consecutivo desde principios de 2025 y avanzar con estilo en Melbourne Park.

La campeona del Abierto de Estados Unidos de 2023 se enfrentará ahora a la medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio, la suiza Belinda Bencic, que pasó de ronda después de que Naomi Osaka se retiró con una lesión abdominal cuando iba perdiendo por 7-6(3).

La japonesa de 27 años ya se había retirado de la final de Auckland a principios de mes por una dolencia similar y había declarado que el resultado de una resonancia magnética realizada antes del torneo "no era fantástica", pero logró superar las dos primeras rondas ante Caroline Garcia y Karolina Muchova en partidos a tres sets.

"No es fantástico y no me siento ni genial ni mal. En algún punto intermedio", declaró Osaka a la prensa. "Fue un poco agitado tratar de manejarlo (durante el torneo) porque, obviamente, mi sorteo fue bastante duro".

"Pero también estábamos haciendo todo lo que podíamos. Iba a terapia todos los días y hasta altas horas de la noche. Así que los días han sido muy largos para mí. Obviamente, después de mi último partido empeoró mucho", agregó.

Bencic rompió el saque de su oponente al comienzo del encuentro para ponerse 1-0 arriba, pero Osaka encontró rápidamente su rango para mantener a raya a su rival con un efectivo primer servicio y profundos golpes de fondo que la llevaron a liderar el cotejo por 5-2.

No obstante, se notaba que Osaka -que ganó el título en Melbourne Park en 2019 y 2021- estaba sufriendo y no logró cerrar el set, situación que aprovechó la helvética para aumentar su confianza y volver al partido.

La japonesa llamó entonces a un fisioterapeuta durante un cambio y, aunque al principio aguantó tras el tratamiento, no pudo continuar tras el tie-break.

"Lo siento mucho por Naomi, la vi sufriendo un poco al final del set y, obviamente, no es la forma en que te gustaría que terminara este partido", dijo Bencic. "Creo que ha sido un buen partido, así que espero que se recupere pronto y pueda jugar bien el resto de la temporada".

En otros partidos de la jornada, Anastasia Pavlyuchenkova se impuso por 6-1 y 6-2 a la alemana Laura Siegemund; la subcampeona de los Juegos de París, Donna Vekic, necesitó casi tres horas para derrotar a la rusa Diana Shnaider por 7-6(4), 6-7(3) y 7-5; y Paula Badosa superó a Marta Kostyuk por 6-4, 4-6 y 6-3.

