Roland Garros: Sabatini se lució otra vez con dos jugadas mágicas

La mejor jugadora argenitna de todos los tiempos hizo un punto brillante en Francia y volvió a estar en la conversación por su gran talento.

Una vez más, Gabriela Sabatini volvió a mostrar toda su calidad y lo hizo, esta vez, en un partido de dobles ante su compañera de estos últimos tiempos. La crack volvió a saltar al Court Suzanne-Lenglen y fue parte del torneo de leyendas de exhibición en Roland Garros. En pareja con Mats Wilander enfrentó a Gisela Dulko y Andréi Medvédev.

La mejor jugadora argentina de la historia dejó varias perlitas y volvió a mostrar toda su calidad para jugar al tenis. Vale rescatar que, en el primer partido, había hecho una gran Willy y mostró todo su talento en la victoria Caroline Wozniacki y Nathalie Tauziat por 4-6 y 3-6. Sin embargo, ahora jugó con Mats Wilander y enfrentó a la pareja de Dulko con Andrei Medvédev en la que también dominó de diferentes formas. Una de ellas fue con un passing shot sutil en la red luego de mover de un lado a otro a uno de los mejores jugadores, Andréi Medvédev.

Más allá de este toque de magia de Sabatini, lo cierto es que ahora volvérá a presentarse el próximo sábado con Gisela Dulko como pareja. sin embargo, no hay precisiones sobre el horario ni los rivales, pero habrá una confirmación muy pronto con la habitualidad que lo publica la organización.

Que dijo Gabriela Sabatini

"Lo más lindo es estar en París, disfrutar, a pasear en esta ciudad mágica y encontrarse con chicas con las que jugué y con otras que no conocía tanto. Y ponerse a charlar de la vida". Aunque no fue un inicio auspicioso en el Torneo de Leyendas, la pareja argentina no quedó eliminda y seguirá dando lucha, ya que el sábado jugarán el segundo cotejo del cuadro femenino con rivales a confirmar.