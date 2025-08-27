Resplandeciente de rojo, Osaka pasa a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos

La belga Greet Minnen en acción durante su partido de primera ronda contra la japonesa Naomi Osaka en el Abierto de Estados Unidos, en Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos

Naomi Osaka fue el centro de todas las miradas el martes, entrando en la pista con un deslumbrante conjunto rojo con brillantes antes de superar a la belga Greet Minnen por 6-3 y 6-4 para alcanzar la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos en Flushing Meadows.

La bicampeona entró en el estadio Louis Armstrong con una elaborada coleta adornada con rosas que luego se quitó por practicidad, pero no sin antes hacer una declaración en la sesión vespertina iluminada.

"Simplemente pensé que sería muy divertido hacer un Nueva York bajo las luces", dijo Osaka sobre su atuendo diseñado a medida. "Este es mi traje de noche, así que espero llevar mi traje de día la próxima vez."

La teatral presentación de la 23ª cabeza de serie se extendió más allá de la moda, ya que en su bolso lucía un pequeño colgante de Labubu que ella apodó "Billie Jean Bling, no Billie Jean King" en su entrevista en la pista.

"No esperaba que a todo el mundo le gustara Billie Jean Bling. Me alegro de que haya hecho reír a la gente", dijo.

Bajo el brillo y el glamour se escondían los habituales nervios previos al partido de esta madre de 27 años.

"Podría haber tenido una actitud mejor. Estaba muy estresada. Era la primera ronda y este torneo significa mucho para mí", dijo Osaka. "Ojalá hubiera pensado más en el proceso que en el resultado, pero me alegro de haber podido ganar."

Los nervios se notaron al principio, pero no en sus estadísticas: siete estruendosos aces, cero puntos de ruptura afrontados en el segundo set y una conversión perfecta de seis de seis en oportunidades de ruptura en un partido que resolvió en 83 minutos.

Minnen, en el puesto 106 de la clasificación, se vio superada por 30 errores no forzados frente a la implacable potencia de Osaka desde la línea de fondo.

"Creo que ha sido más agresiva de lo que esperaba. A veces me sentí un poco abrumada, pero traté de hacer que siguiera jugando un tiro más", dijo Osaka, atribuyendo la mejora de su mentalidad a las recientes victorias que le han dado confianza.

"Me siento muy bien por haber ganado bastantes partidos contra algunas jugadoras realmente buenas, especialmente en una superficie que me encanta."

Su elaborada indumentaria requirió años de planificación de producción por parte de Nike y los cristales son especialmente difíciles en las prendas de alto rendimiento. El espectacular cambio de peinado después de salir a la pista siempre formó parte del plan.

"Siempre supe que me iba a quitar el pelo, porque pesa mucho", explica.

Su siguiente rival es la estadounidense Hailey Baptiste, a la que Osaka describió como una jugadora que "es capaz de hacer básicamente cualquier cosa." La japonesa reconoció la dificultad añadida de enfrentarse a una favorita del público local, pero se mantuvo filosófica.

"Todo lo que puedo hacer es esforzarme al máximo y ver cuál es el resultado", dijo.

Osaka intenta convertirse en la primera madre que gana un título individual de grand slam desde Kim Clijsters en el Abierto de Australia de 2011.

A tenor de la imponente mezcla de estilo y sustancia que exhibió el martes, ese sueño podría estar un paso más cerca de hacerse realidad bajo las brillantes luces de Nueva York.

Con información de Reuters