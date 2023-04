Reapareció Guillermo Vilas: la tierna imagen del extenista con su hijo

La fotografía apareció en el festejo de los seis años de Guillermo Jr, uno de los hijos del ex tenista argentino.

Guillermo Vilas reapareció en las redes sociales después de un largo tiempo y enterneció a todos los fanáticos que tiene alrededor del mundo. El tenista argentino de 70 años celebró el cumpleaños de su hijo menor y lo hizo con un atuendo que llamó mucho la atención.

La fotografía apareció en el festejo de los seis años de Guillermo Jr y así fue como Phiangphathu Khumueang compartió la imagen de ambos juntos. La esposa tailandesa del tenista más grande de la historia argentina sostuvo, además, en el epígrafe un mensaje en el que decía "Feliz cumpleaños, mi amor. Superman: Super Papa". Allí, desde ya, es la referencia a su hijo y su marido. En este sentido, Phiang Vilas subió una de las imágenes en algunas oportunidades de la familia. Rápidamente los comentarios invadieron la publicación: “¡Cuánta felicidad en sus ojos! Con su papá Guillermo, feliz cumpleaños”.

El dolor de José Luis Clerc por Guillermo Vilas: "Es muy duro hablar de él"

José Luis Clerc, reveló -en un programa de televisión que Guillermo Vilas sigue en un estado de salud muy delicado por estos tiempos y que está "muy enfermo". Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a "Batata" cómo está "Willy", a lo que el comentarista de ESPN contestó con mucha emoción de por medio: "Ay…", manifestó sin poder continuar. "Está complicado, ¿no?", le consultó otra vez la nieta de la diva. Entonces, visiblemente consternado por esta situación, el extenista decidió aportar detalles acerca de la pesadilla que vive el ídolo deportivo nacional.

Ya un poco más animado para expresarse acerca de su excompañero en Argentina para la Copa Davis, el exnúmero 3 del mundo señaló: "Sí, me conmueve mucho, disculpen... Hice toda mi carrera con él. Es muy doloroso lo que está viviendo Guillermo. Hace muchos años estaba en Roland Garros y me fui a su academia de tenis en Mallorca, me mandó un WhatsApp y me dijo ‘Batata, estoy enfermo’. Es muy duro hablar de él. Perdón".