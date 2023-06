Juan Martín Del Potro retornó al tenis y sus fanáticos se volvieron locos con la noticia

Después de 499 días, Juan Martín Del Potro volvió a jugar al tenis.

Después de un largo tiempo sin jugar, una vez más Juan Martín del Potro volvió a tocar una raqueta. La Torre de Tandil retornó a una cancha luego de un tramo sin haberse metido a jugar un partido y, de esta forma, se sumó a una situación bastante complicada.

Después de 499 días, Juan Martín Del Potro volvió a jugar al tenis. Habian pasado 16 meses desde que había tocado una raqueta donde, justamente, perdió ante Federico Delbonis en el ATP 250 de Buenos Aires. En esta oportunidad jugó con Carlos Moyá en un encuentro de exhibición. En esta oportunidad venciaron 7-6 (5), 1-6 y 11-9 al ruso Marat Safin y l David Ferrer (número tres en 2013).

La revelación de Juan Martín Del Potro sobre su futuro en el tenis

En una conferencia de prensa anunciada de forma inesperada, Del Potro manifestó su deseo sobre el futuro cercano en el deporte de la raqueta. "No tengo mi etapa en el tenis cerrada con llave y candado. Es un deseo interno pisar la cancha por última vez en el US Open, pero mi físico me manda mensajes que no son compatibles con ese deseo", comenzó diciendo.

Tras varias operaciones en su rodilla que no tuvieron una solución definitiva, el tan esperado regreso a la canchas se demoró y reonoció varias veces que pensaba en el retiro. Más allá del deseo regresar, reconoció cómo se ecnuentra físicamente: "En algunos momentos del día me siento un tenista activo y en mis redes sociales todavía dice 'tennis player', pero es muy difícil el día después".

Y agregó sobre su situación personal: "La vida me puso esto en el camino y no pude hacer un proceso como el de Nadal, por ejemplo, que anunció que la próxima va a ser su última temporada, ya puede pensar dónde va a vivir y planear otro tipo de cosas".