El tierno gesto de Carlos Alcaraz con un nene en el Australian Open: "Espero verte pronto"

Carlos Alcaraz protagonizó un tierno momento con un niño.

El tenista español Carlos Alcaraz protagonizó un tierno momento en el Abierto de Australia con John, el niño que tiró la moneda para definir quién sacaba y quién elegía lado en el partido que el español disputó el viernes ante el portugués Nuno Borges. "Espero verte pronto", le dijo Alcaraz al joven.

Después del encuentro ante Borges, el español se encontró con John y lo invitó a que vea la conferencia de prensa desde la primera fila. "¡Felicitaciones!", le dijo el niño antes de la invitación, visiblemente emocionado.

"¿Alguna vez viste lo que los jugadores hacen después de los partidos o es la primera vez?", le preguntó Alcaraz después de invitarlo a la conferencia. "Verás lo que tenemos que hacer después de todos los partidos, no importa si perdemos o ganamos", le agregó.

Tras la conferencia, el deportista oriundo de España le comentó: "Deseo verte jugando en esta hermosa cancha alguna vez".

Djokovic y Alcaraz se enfrentarán en cuartos de final

Novak Djokovic venció el domingo al checo Jiri Lehecka por 6-3, 6-4 y 7-6 para clasificar a los cuartos de final del Abierto de Australia, donde enfrentará a Carlos Alcaraz. Djokovic, que busca una corona récord del Grand Slam número 25 y la undécima en Melbourne Park, se impuso sin problemas a Lehecka. "Muchas gracias por estar acá esta noche. Agradezco su presencia y su apoyo. Nos vemos en la próxima ronda", dijo el serbio en la cancha antes de firmar algunos autógrafos y dirigirse a los vestuarios.

Alcaraz y Djokovic se enfrentarán por los cuartos de final del Australian Open.

Por su parte, Alcaraz alcanzó sus segundos cuartos de final del Abierto de Australia después de que su rival Jack Draper, afectado por una lesión, se retirara cuando iba perdiendo por 7-5 y 6-1. El español, tercer cabeza de serie, iba ganando el partido de la tarde en el Rod Laver Arena cuando el británico Draper decidió que no podía continuar debido a las molestias en la cadera que había sufrido en tres partidos a cinco sets en el torneo."Esta no es la forma en la que quiero pasar a la siguiente ronda, aunque estoy contento de jugar otros cuartos de final aquí en Australia", declaró Alcaraz desde la cancha y, dirigiéndose a Draper, concluyó: "Lo siento mucho por Jack. No se merece lesionarse".