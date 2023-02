El jefe de la ITF dice que no hay planes para cambiar el formato de la Copa Davis

La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) mantendrá el formato actual de la Copa Davis a pesar de haber puesto fin a su asociación con el grupo inversor Kosmos, que condujo a la renovación de la competición masculina por equipos, dijo a Reuters su jefe, David Haggerty.

El organismo rector del deporte dijo el mes pasado que estaba terminando la asociación cinco años después de su acuerdo de 25 años y 3.000 millones de dólares revelado en 2018, en medio de mucha fanfarria sobre las promesas de ofrecer "beneficios a largo plazo" para los fanáticos y las partes interesadas.

El acuerdo con Kosmos —que está liderado por el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué— había llevado a una revisión total de la competición fundada en 1900, con la eliminación de los habituales partidos de ida y vuelta jugados durante algunos fines de semana del año.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ese formato se sustituyó en 2019 con una sola ronda de ida y vuelta, seguida de 18 equipos compitiendo en una ciudad durante una semana como cierre de la temporada. La final de 2021 se celebró a lo largo de 11 días en tres ciudades tras la cancelación de la edición de 2020 debido al COVID-19.

Este año, la fase de grupos se celebrará en cuatro sedes del 12 al 17 de septiembre con la participación de 16 equipos. Ocho equipos avanzarán a las rondas eliminatorias en Málaga en noviembre.

"Estamos muy contentos con el formato que tenemos. Si nos remontamos al antiguo formato, el problema era que los jugadores tenían que comprometerse cuatro semanas al año para jugar", dijo Haggerty a Reuters.

"No sabrían dónde jugarían. No sabrían las semanas que jugarían y no sabrían quiénes serían sus rivales. Esa fue una de las grandes razones por las que pasamos por la consulta e hicimos los cambios para la edición de 2019".

"Nos gusta que esté definido. Queremos asegurarnos de que compiten los mejores jugadores y de que tenemos aficionados en el estadio y seguidores en todo el mundo".

"El año pasado nos retransmitieron en más de 200 países y territorios, así que es marcar todas esas casillas y asegurarnos de que seguimos aumentando la fuerza de la competición".

"SOLIDEZ FINANCIERA"

La ITF, con sede en Londres, dijo el mes pasado que tenía medios financieros para ejecutar la competición de 2023 y Haggerty agregó que el organismo tenía "solidez financiera" a pesar del final del acuerdo con Kosmos.

"El consejo planificó la Copa Davis con Kosmos y sin Kosmos", añadió Haggerty.

"Así que seguimos avanzando. Nuestra relación con la ATP marca un antes y un después, (...) así que obviamente trabajaremos con ellos para encontrar formas de mejorar la competición, como hacemos cada año".

"Los torneos de grand slam (también) han hablado de su apoyo a la Copa Davis y la Copa Billie Jean King como las dos competiciones por equipos que se sitúan en la cima del juego junto a los grand slams y otros grandes eventos".

"Seguiremos encontrando buenos socios, socios afines y patrocinadores".

La creciente cooperación de la ITF con la ATP había abierto la posibilidad de obtener puntos de clasificación en la Copa Davis, en la que los jugadores son seleccionados por los capitanes de los equipos nacionales.

"Como parte de nuestro acuerdo, existe la posibilidad de obtener puntos de clasificación", añadió Haggerty.

"Pero esta competición es diferente a un torneo porque se juega como equipo y no como individuos".

"Así que los puntos de clasificación (...) no son necesarios, en nuestra opinión".

Con información de Reuters