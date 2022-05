El calvario que vive Rafael Nadal en la previa de Roland Garros: "Es lo que hay"

El jugador español aseguró que vive un momento muy complicado en su carrera y que "es un tenista que vive con una lesión".

El tenista español Rafael Nadal aseguró que vive un momento muy complicado en su carrera tenística. Lo aseguró después de haber perdido ante el canadiense Denis Shapovalov en los octavos de final del Masters 1000 de Roma por 6-1 7-5 y 6-2. Además, el jugador que nació en Mallorca puso en duda su participación en Roland Garros, torneo que se juega a mitad de mayo.

En la conferencia de prensa después de haber caído ante el tenista canadiense, el actual número 1 de España aseguró: "No estoy lesionado, soy un tenista que convive con una lesión. No es nada nuevo, pero lamentablemente, mi día a día es difícil. Me estoy esforzando mucho, pero hay momentos en los que es complicado aceptar esta situación". Por otro lado, agregó: "Es frustrante ver que durante días no puedo entrenar con continuidad. Hoy empecé a sentir un gran dolor a mediados del segundo set y era absolutamente imposible jugar para mí".

Nadal ganó, hasta el momento, 21 títulos de Grand Slam y es uno de los mejores jugadores de la historia. En este punto, ahora, Nadal reveló cómo vive hasta el momento con esta situación: "Es un dolor permanente, a veces más y a veces menos, pero lo de hoy fue una locura. Me encantaría poder decir otra cosa, hablar de tenis, pero esto es lo que hay". Completamente enojado por su actualidad y por la necesidad de hablar de lo que vive, añadió que "por mucha experiencia que tenga, es difícil gestionar lo que siento ahora. Cuando no soy capaz de moverme bien todo es muy difícil".

En estas próximas semanas, el próximo torneo que aparece en horizonte es el mítico Roland Garros. El jugador español añadió: "Ahora mismo me es imposible jugar, pero quizá en unos días las cosas estén mejor. En París voy a tener a mi médico junto a mí y eso puede ayudarme, pero no sé". Por otro lado, con respecto a su posible abandono, añadió: "No sé cómo estaré en unos días, voy a hablar con mi médico, pero espero poder ir a París".

Roland Garros es uno de los torneos favoritos de Rafael Nadal y, además, uno en los cuales más dominó junto con, por ejemplo, Montecarlo. El Mallorquín, además, en la última semana no pudo superar al ascendente español, Carlos Alcaraz, quien asoma para ser su reemplazo en el circuito como el más imbatible en polvo de ladrillo.