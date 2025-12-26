Draper se perderá el Abierto de Australia por lesión

Abierto de Estados Unidos

‍El británico Jack Draper dijo el ‍viernes que ⁠no competirá en el Abierto de Australia del próximo mes porque se está recuperando de una lesión.

Draper, décimo en la clasificación ‌mundial, se retiró ⁠de la ⁠segunda ronda del Abierto de Estados Unidos en ‍agosto debido a una contusión ⁠ósea en el ‌brazo izquierdo.

"Por desgracia, mi equipo y yo hemos decidido no ir a ‌Australia ‌este año. Es una decisión muy, muy dura", dijo el número uno ​británico en un vídeo publicado en X.

El tenista de 24 años tiene previsto regresar en febrero y preparar ‍la defensa de su título de Indian Wells en marzo.

"Esta lesión ha sido la más ​difícil y compleja de mi carrera", añadió Draper.

El ​Abierto de Australia comienza el 18 ⁠de enero en Melbourne.

Con información de Reuters