Djokovic impactó al tenis con una fuerte denuncia sobre Australian Open: "Me envenenó"

La fuerte denuncia de Novak Djokovic en Australian Open que sacudió al mundo del tenis.

A horas de que comience el Australian Open, uno de los mejores singlistas de todos los tiempos sacudió al mundo del tenis. Es que Novak Djokovic, número 7 del ranking de la ATP, recordó la mala experiencia que tuvo en la edición 2022 del Abierto de Australia y realizó una fuerte denuncia de envenenamiento que le causó problemas de salud.

El serbio, que disputará su 20° torneo australiano, rememoró aquella tortuosa experiencia por el país oceánico, cuando le prohibieron el ingreso por haberse negado a recibir la vacuna contra el COVID-19. SIn embargo, además de haber sido tildado como "amenaza pública" y de de haber estado detenido varios días, el talentoso jugador fue más allá en una entrevista con GQ Sports.

"Tuve algunos asuntos de salud. Después me di cuenta de que en el hotel de Melbourne me dieron comida que me envenenó. Hice algunos descubrimientos una vez que regresé a Serbia. Nunca le dije a nadie esto públicamente, pero tenía un alto nivel de metales pesados. Tenía un nivel muy alto de plomo y mercurio", comenzó diciendo Djokovic, tres años después de aquella situación.

En el mismo sentido, el ganador de 24 títulos de Grand Slams, agregó sobre el tema: "Estuve muy enfermo. Fue como una gripe, una simple gripe. Pero después de una días con esa simple gripe, que me tiró mucho, recibí un tratamiento médico de emergencia en mi casa. Lo recibí varias veces y después me hice un examen toxicológico".

Más allá de que aclaró que su familia fue algo duro, reconoció que dio vuelta de página y se enfoca en lo edición que comenzará el sábado: ""Para mi esposa, padres y familiares el asunto no está olvidado. Para mí sí, está bien. Nunca tuve ningún tipo de rencor hacia la gente de Australia. Al contrario, muchos australianos que me encuentro o encontré en los últimos años aquí o en el resto del mundo han venido a disculparse por el trato que recibí, avergozandos de su propio gobierno".

Para finalizar, "Nole" recalcó su felicidad por jugar en Australia, pese a aquella vivencia: "Amo estar aquí, creo que mis resultados son una prueba de lo que siento por jugar y estar en este país. Honestamente ya lo superé completamente. Nunca me crucé a las personas que me deportaron hace unos años, no tengo el deseo de hacerlo. Si algún día lo hago, perfecto, estaré feliz de darles la mano y continuar".

Se sorteó el cuadro del Abierto de Australia 2025: los tenistas argentinos y sus rivales

Hombres

Tomás Etcheverry vs. Flavio Cobolli (Italia).

vs. Flavio Cobolli (Italia). Francisco Cerúndolo vs. Alexander Bublik (Kazajistán).

vs. Alexander Bublik (Kazajistán). Sebastián Báez vs. Arthur Cazaux (Francia).

vs. Arthur Cazaux (Francia). Facundo Díaz Acosta vs. Zizou Bergs (Bélgica).

vs. Zizou Bergs (Bélgica). Federico Coria vs. Brandon Boyer (Estados Unidos).

vs. Brandon Boyer (Estados Unidos). Francisco Comesaña vs. Daniel Altmaier (Alemania).

vs. Daniel Altmaier (Alemania). Camilo Ugo Carabelli vs. Learner Tien (Estados Unidos).

vs. Learner Tien (Estados Unidos). Mariano Navone vs. Jack Draper (Reino Unido).

Mujeres

Nadia Podoroska vs. Karolína Muchová (Rusia).

vs. Karolína Muchová (Rusia). Julia Riera vs. Beatriz Haddad Maia (Brasil).

vs. Beatriz Haddad Maia (Brasil). María Lourdes Carlé vs. Amanda Anisimova (Estados Unidos).

¿Cuándo es el Abierto de Australia 2025?

El primer Grand Slam de la temporada se llevará a cabo entre el domingo 12 y el 26 de enero.