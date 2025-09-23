Chileno Tabilo sorprende a Musetti y gana el Abierto de Chengdú

Imagen de archivo del tenista chileno Alejandro Tabilo durante un partido ante el estadounidense Tommy Paul en el Shanghai Masters, en el Qizhong Forest Sports City Arena de Shanghái, China.

El tenista chileno Alejandro Tabilo conquistó el martes el Abierto de Chengdú, tras ganar al número nueve del mundo, Lorenzo Musetti, por 6-3, 2-6 y 7-6(5).

Tabilo salvó dos bolas de partido para forzar el "tie-break" en el tercer set y luego logró su propio punto de partido.

El jugador de 28 años cayó al suelo cuando una derecha de un exhausto Musetti golpeó la red, sellando el tercer título ATP 250 del chileno.

"Ha sido un año muy duro, de muchas lesiones. Así que estar aquí es increíble. Todavía no puedo creerlo", dijo Tabilo, número 112 del mundo.

Su rival italiano, que alcanzó las semifinales del Abierto de Francia este año, ha perdido la final del Abierto de Chengdú dos veces consecutivas, ya que el año pasado cayó ante el chino Shang Juncheng.

"Ha sido una noche dura para mí", dijo Musetti, que ha perdido cinco finales consecutivas en el circuito ATP. "He llegado a algunas finales desde hace tres años, pero nunca levanté un trofeo. (Pero) cada vez estamos un paso más cerca, así que espero que el próximo sea el de la suerte".

Con información de Reuters