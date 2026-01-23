Alcaraz derrocha estilo derrotando a Moutet en el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz de España en acción contra Corentin Moutet de Francia en la tercera ronda de los individuales masculinos en el Abierto de Australia en Rod Laver Arena en Melbourne Park en Melbourne, Victoria, Australia

Carlos Alcaraz derrochó estilo este viernes al avanzar a la cuarta ronda del Abierto ‍de Australia con ⁠una contundente victoria por 6-2, 6-4 y 6-1, en una exhibición llena de jugadas espectaculares contra nada menos que el maestro francés de los tiros fantasiosos, Corentin Moutet.

El número uno del mundo se mostró en plena forma en su 100º partido de Grand Slam, acumulando 30 golpes ganadores en poco más de dos horas contra ‌el 32º cabeza de serie zurdo ⁠en el Rod Laver Arena.

"No ⁠fue fácil, para ser sinceros, cuando juegas contra alguien como Corentin. No sabes lo que va a venir ‍después", dijo Alcaraz.

"Pero sí, me divertí mucho en la cancha. Creo que ambos ⁠protagonizamos grandes puntos y grandes ‌tiros."

Con 15-0 en el primer juego del segundo set, Alcaraz ganó posiblemente el punto del torneo, alcanzando un globo con un "tweener" cruzado desde la línea de fondo y luego subiendo rápidamente para llegar ‌a una ‌volea, enviando un golpe pasante paralelo de revés.

A pesar de estar completamente abatido, Moutet no perdió el sentido del humor durante el entretenido, aunque desigual, encuentro.

Bailó dando brincos detrás de ​la línea de fondo después de dejar a Alcaraz 4-0 abajo en el tercer set, y luego hizo una reverencia teatralmente ante el público cuando finalmente mantuvo el saque.

Era el primer partido de Alcaraz contra el francés, pero se saldó con su 14ª victoria en 14 ‍enfrentamientos contra zurdos.

El español bromeó diciendo que se cansó de recuperar las dejadas de Moutet.

"Estaba cansado de subir a la red. Estaba mirando la pantalla... (Vi) que había ido a la red como 55 veces, Dios ​mío".

"Pensé que estábamos en una competición de tiros cortos..., pero sin duda ganó él".

Alcaraz, que aspira a su primer ​título en Melbourne Park para completar el Grand Slam de su carrera, se enfrenta ahora al ⁠estadounidense Tommy Paul por un puesto en cuartos de final.

Con información de Reuters