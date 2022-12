Tras la Copa del Mundo, en las redes demostraron que Vignolo panquequeó con Scaloni

Luego de que la Selección se consagre en el Mundial de Qatar 2022, Vignolo habló de Scaloni y en las demostraron su repentino e inesperado cambio de opinión.

Luego de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022, Sebastián Vignolo se refirió a Lionel Scaloni y en las redes explotaron contra él por su repentino cambio de parecer. Es que el "Pollo", poco tiempo antes del comienzo de la Copa América del 2019 en el que el elenco nacional culminó tercero, sostuvo que el DT tenía que quedarse en nuestro país, más precisamente en el predio de la AFA.

"Si yo soy Scaloni no entro en ningún ida y vuelta. Me interno en Ezeiza, no me voy más, me llevo la bicicleta y trato de hacer una buena Copa América. Si yo soy él trato de no escuchar a nadie y ganar la Copa", lanzó el controversial conductor en abril de aquel año con vistas al mencionado torneo continental y luego de que el estratega sufra un accidente en España. Sin embargo, el periodista ya no opina lo mismo y lo dejó en claro.

"Cambió tanto el mundo, que hasta en un momento se sostenía que el técnico tenía que vivir en Argentina. Es innecesario. Es más, no hace falta. Va y viene y Walter Samuel no sé si estará en Italia y Pablo Aimar en Argentina. Es mejor que esté cerca de los jugadores", soltó esta vez el "Pollo" con respecto al trabajo de Lionel Scaloni en la Selección y los usuarios lo liquidaron.

Claro que, no es la primera vez que el relator se refiere en buenos términos al estratega campeón del mundo después de criticarlo vilmente en varias oportunidades. "Si tengo que pensar con el corazón, quiero ser campeón de América con Messi. Si tengo que sólo pensar... pensar, eh. Digo no, prefiero hacer las cosas mejor y después que venga lo que tenga que venir", aseguró Vignolo tiempo atrás y el propio DT se destacó en la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

El inesperado grito contra el Pollo Vignolo en pleno recibimiento a Scaloni

Cuando el técnico de 44 años contaba las cosas que se le pasaban por la cabeza en ese momento tan especial en su ciudad, uno de los presentes gritó: "'Pollo' Vignolo resentido". Al instante, el estratega miró a la persona que gritó, levantó su mano y contestó con un "no, no".

Es que el periodista de la señal de ESPN dijo en plena Copa América 2021 de Brasil algo que los hinchas no se olvidan: "Si tengo que pensar con el corazón, quiero ser campeón de América con Messi. Si tengo que sólo pensar... pensar, eh. Digo no, prefiero hacer las cosas mejor y después que venga lo que tenga que venir".