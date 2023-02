Pollo Vignolo destrozó a otra figura de ESPN e incomodó a Morena Beltrán: "No hay excusas"

El Pollo Vignolo destrozó a otra figura de ESPN e incomodó a Morena Beltrán en vivo, en F90. Los dardos del conductor que sacudieron a su habitual compañera panelista.

Sebastián "Pollo" Vignolo atacó a otra figura de ESPN e incomodó a Morena Beltrán en vivo en F90. El conductor del programa de televisión que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 horas protagonizó un caliente intercambio con su colega y panelista habitual durante la edición del martes 21 de febrero de 2023.

El debate giraba alrededor del mal momento de Independiente cuando el relator de 47 años apuntó contra Juan Marconi, periodista deportivo que también integra el canal de cable en el que condujo el noticiero de SportsCenter con Morena hasta finales de 2022. Pocos días después de que el hijo del exárbitro Guillerno Marconi fue elegido como el vicepresidente segundo del "Rojo", se fue al Mundial de Qatar 2022 a ver a la Selección Argentina y ello, al parecer, molestó a Vignolo.

El Pollo Vignolo liquidó a Juan Marconi e incomodó a Morena Beltrán en ESPN: "A todos nos gusta ir al Mundial"

En el marco de la acalorada discusión acerca del flojísimo presente del "Rey de Copas", el líder de F90 opinó que los silbidos de los hinchas tras la derrota contra Defensa y Justicia en Avellaneda fueron justificados porque "la crisis viene de arrastre, de hace muchos años, y fue simplemente una descarga para demostrar que lo que está viendo no le gusta". Sin embargo, su compañera difirió con él y manifestó que "no es normal que silben a un equipo en el segundo partido de local... Es algo que no se ve nunca".

Sus colegas coincidieron en líneas generales en que los fanáticos del "Rojo" tienen que tener paciencia porque se trata de un proceso nuevo, con la flamante directiva y el entrenador debutante Leandro Stillitano. En ese momento fue cuando "El Pollo" Vignolo y Morena Beltrán tuvieron el cruce más fuerte al aire en ESPN.

"Yo entiendo que hay que tener paciencia, paciencia... ¡Pero van cuatro años! Nosotros contamos cuatro partidos, pero la gente cuenta cuatro años", insistió el presentador. "Acaba de empezar una dirigencia nueva...", acotó Morena para defender Marconi y compañía. "Sí, la dirigencia nueva sabe también a dónde llegaba", le recordó Sebastián.

Juan Marconi y Morena Beltrán, viejos compañeros en ESPN.

"¡Todos saben a dónde llegaba, los hinchas también tienen que saber cuál es la realidad del club, es muy difícil!", dijo Beltrán. "La dirigencia también sabe en el momento que estaba, en el contexto... También, cuando llegás sabés dónde llegás", reiteró el relator. "Esto es como todo: dicen ´eh, era un desastre´, pero si no era un desastre no te votaban... Eso hay que saberlo. Si no era un desastre, seguían los que estaban", amplió con relación a la derrota del oficialismo liderado por Hugo Moyano a finales de 2022.

"Entonces, para mí no hay excusas... A todos nos gusta el Mundial, ir a verlo... O sea, no hay excusas. Cuando vos estás acá, cuando te tenés que plantar en un club como este, es 100%", repitió "El Pollo" Vignolo. "Eso sin dudas", dijo Morena. "A la gente le pedimos paciencia y yo entiendo que la gente lo máximo que hizo... Silbó... ¿Es dramático, en serio?", se indignó el periodista deportivo.

"Para mí no es dramático, es atípico, yo no recuerdo a ningún equipo que en el segundo partido se fuera silbado... Después, obvio que cada uno tiene que dar el 120%", aseveró ella. "No se puede levantar un club de la noche a la mañana, ¡es una locura!", cerró, con bronca.