Otro papelón del Pollo Vignolo en ESPN F90: las caretas de Daniel Arcucci

El Pollo Vignolo protagonizó un nuevo papelón en ESPN F90 y condujo el programa de televisión con la careta de su compañero Daniel Arcucci. El video del insólito momento en vivo.

Sebastián "Pollo" Vignolo protagonizó un nuevo papelón en ESPN F90, el programa de televisión que conduce de lunes a viernes de 13 a 15. El periodista deportivo condujo la edición del lunes 11 de septiembre de 2023 con la careta de Daniel Arcucci, en homenaje a su compañero por el cumpleaños número 60 el pasado martes 5 de este mes.

El relator abrió el ciclo de una manera particular y luego se fueron sumando a la iniciativa cada uno de los colegas presentes en el piso del canal: Oscar Ruggeri, Morena Beltrán, Diego "Chavo" Fucks, Federico "Negro" Bulos, Carlos "Cai" Aimar, Marcelo "Cholo" Sottile y Carlos "Mono" Navarro Montoya. Mientras tanto, sonaba de fondo y a todo volumen la canción Qué tendrá el petiso, de Ricky Maravilla.

"¡Qué linda fiesta, Pollo!", le gritó el "Cabezón" al conductor para recordar la celebración que tuvieron juntos el fin de semana pasado por el nuevo aniversario de vida de Arcucci. Al mismo tiempo, todos bailaban en el estudio y sonreían para pasarla bien y hacer un programa diferente. "¡Qué bien Oscar!", se sorprendió "Dani" por los inesperados dotes del exdefensor para moverse al compás de la música. "Le quedaría bien el pelo largo", bromeó el "Pollo" mientras miraba a Morena con su careta.

"Es como que le queda chiquita la cara al Chavo", dijo Beltrán mientras observaba a Fucks. "Muchas gracias a todos. Muy buena comida, buena música, buena gente... Todo genial", coincidieron con relación a la lujosa fiesta en la que Arcucci y su familia fueron los anfitriones. "Había gente con la que hace años que no me hablo, y voy a seguir sin hablarme", disparó el "Chavo", picante.

Arcucci bailó en vivo con Ruggeri en ESPN F90.

"Todas las mujeres de F90 sacaron las fotos, todo, y ahora quieren salir juntas. Se juntó el ganado. Guarda, eh...", acotó el "Cabezón". "Se llevan bien la actual y la ex", aseguró Vignolo para insinuar que la esposa y la expareja de Arcucci dijeron presente en el evento. "Hemos comido muy rico, muy bien la organización, la barra espectacular... Todo", elogiaron al cumpleañero. "A mí las fiestas de más de 30 personas no me... Estuve a punto de ir igual, eh, pero al final no fui", concluyó el "Pollo". "En un momento, al chiquito le bajó Diego (Maradona), tenía a Diego en el cuerpo", sentenció Ruggeri.