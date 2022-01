Luciana Rubinska se cruzó con un ex-Boca en vivo: "Pienso distinto"

En un acalorado intercambio de ideas, la periodista dejó bien en claro cuál era su postura sobre el tema en discusión.

Desde su lugar como conductora de F12 por ESPN, Luciana Rubinska siempre se muestra muy firme con sus opiniones en cuanto al mundo del deporte, incluso si las mismas son contradictorias a las de sus compañeros y generan la apertura de una mesa de discusión. Esto mismo es lo que sucedió en una de las últimas emisiones de su programa, en donde el tema de debate fueron las renovaciones de contrato dentro de River Plate.

Todo sucedió cuando se conoció que los futbolistas Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri se encuentran fuera de actividad dentro del plantel de River Plate, ya que no habían logrado llegar a un acuerdo en cuanto a sus contratos, los cuáles estaban próximos a vencerse. En este contexto, la conductora decidió abrir el juego a su compañero Juan Simón, quien trabajó como manager de Boca Juniors entre el 2014 y el 2016, y le preguntó por su consejo a los jugadores en esta circunstancia. "Una pregunta incómoda", según explicó el otro periodista, Leo Paradizo.

Sin embargo, pese a que Simón demostró que no se sentía del todo cómodo con la consulta sobre el plantel de River, equipo rival del que representó, Juan no esquivo la pregunta y se mostró contundente al respecto. "Cada uno tiene que defender sus derechos. Si los jugadores consideran que la oferta no es suficiente, deben mantenerse en su postura", sin embargo, la resolución del periodista no contentó a Rubinska quien decidió refutarle.

"Yo creo que los futbolistas pierden más sin renovar que de la otra manera, pero bueno, es otra mirada sin tener los números en la mesa", continuó la periodista y empezó a acalorar la discusión. "Vos tenés que defender lo que vos pensás, lo tuyo", continuó Juan Simón a lo que Luciana le pidió disculpas por "pensar distinto".

Luciana Rubinska y una tensa pregunta que descolocó a Juan Simón

En el marco de este debate, en donde Simón aseguraba que, "si a los futbolistas no les convencía el contrato, no tenían por qué renovarlo, ya que lo importante era que defiendan sus ideales", Luciana lanzó una tajante contra pregunta que descolocó por completo a Juan Simón.

"Si vos tuvieses que decirles algo, ¿les dirías que no renueven y se queden seis meses colgados? ¿Que después vas a valer mucho menos de lo que valías cuando estabas en actividad?", analizó contundente Luciana Rubinska, lo que generó que Simón se tomara unos segundos para contestar, pero no dio el brazo a torcer. "Yo prefiero jugar, pero si la oferta no es satisfactoria, tengo que defender mis derechos", finalizó.