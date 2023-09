Los memes volaron contra el Pollo Vignolo y Latorre por el papelón con el micrófono abierto en ESPN

El Pollo Vignolo y Diego Latorre pasaron un papelón en vivo en ESPN Premium, con los micrófonos abiertos, y los memes volaron rápidamente en las redes sociales.

Sebastián "Pollo" Vignolo y Diego Latorre fueron los protagonistas de los memes que se desataron en las redes sociales por el papelón durante la transmisión del partido entre Central Córdoba y Boca en Santiago del Estero. El relator y el comentarista principales de ESPN Premium en la televisión pagaron las consecuencias de un grave error de la producción y del sonidista de uno de los canales del Pack Fútbol.

En un momento del encuentro por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, empezó a escucharse la música del videojuego Among Us y hasta el famoso "decilo" de Graciela Alfano. Sin embargo, los periodistas deportivos continuaron con su trabajo como si nada extraño hubiera ocurrido, aunque no se sabe si fue para disimular o porque ellos no lo estaban escuchando.

No obstante, los futboleros argentinos no dejaron pasar inadvertida esta situación y fulminaron a los líderes de la transmisión del choque entre el "Ferroviario" y el "Xeneize" en el estadio Único Madre de Ciudades. Como no podía ser de otra manera, la propia Alfano, Los Simpson y algunos gifs muy cómicos aparecieron en la aplicación X (ex Twitter) para liquidar a las estrellas de ESPN.

Los memes contra el Pollo Vignolo y Latorre por su papelón a micrófono abierto

Días y horarios de la fecha de los clásicos de la Copa de la Liga Profesional 2023

Viernes 29 de septiembre:

20 horas: Tigre - Vélez.

Sábado 30 de septiembre:

11 horas: Arsenal - Defensa y Justicia.

16 horas: San Lorenzo - Huracán.

16.30 horas: Rosario Central - Newell's.

19 horas: Racing - Independiente.

21.30 horas: Banfield - Lanús.

Domingo 1° de octubre:

14 horas: Boca - River.

16.30 horas: Colón - Unión de Santa Fe.

17 horas: Estudiantes - Gimnasia de La Plata.

18.45 horas: Talleres - Belgrano de Córdoba.

Lunes 2 de octubre: