Los hinchas de Boca colgaron una bandera contra el Pollo Vignolo: "Mercenario"

El Pollo Vignolo fue el protagonista de la bandera en la cancha de Boca. Tenía los colores de Juntos por el Cambio y fue mostrada por la transmisión de Fox Sports del partido contra Newell´s.

Boca Juniors empató como local contra Newell´s por la Liga Profesional 2021, quedando momentáneamente fuera de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, lo llamativo del partido estuvo por fuera del campo de juego: había una bandera colgada en el alambrado detrás del arco, de enfrente a donde se ubica La 12, que apuntaba contra el periodista deportivo Sebastián Vignolo. La misma decía "Po$$o Mercenario" con dos imágenes de él, con un parche con el signo pesos en el ojo, un sombrero como si fuera un pirata y los colores de Juntos por el Cambio.

Tenía los colores de Juntos por el Cambio y fue mostrada por la transmisión de Fox Sports.

El partido fue transmitido por la señal Fox Sports que no ocultó la imagen en ninguna toma de repetición de jugadas. En marzo de 2019 el conglomerado de medios de comunicación estadounidense The Walt Disney Company compró 21st Century Fox, pero recién un año después los programas y las figuras más importantes de Fox Sports en Argentina fueron pasados a ESPN, que también pertenece a Disney. Ese traspaso incluyó al staff completo de 90 Minutos de Fútbol, conducido por Sebastián Vignolo y de muchos otros periodistas.

El periodista deportivo solía tener muy buena relación con Juan Román Riquelme antes de que sea vicepresidente del club, de hecho fue en su programa donde anunció su candidatura dentro de la lista de Jorge Amor Ameal. Además el programa que conduce Vignolo tenía como panelista a Raúl Cascini antes de que pase a integrar el Consejo de Fútbol de Boca con la nueva gestión. La relación se rompió públicamente en marzo de este año, cuando el ex futbolista quiso evitar una entrevista con el arquero Esteban Andrada que había quedado aislado en Ecuador tras dar positivo de Covid yendo a jugar un partido de Copa Libertadores con Boca. "Me gustaba tenerlo de compañero. Después el problema fue nuestro, que creíamos que la relación entre nosotros iba a seguir igual, que tampoco tenía por qué continuar así. El resto ya es una cuestión humana, sobre cómo es cada uno. A mí me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado diez años al lado mío. Me decepcionó humanamente”, declaró el Pollo.

Desde ese momento, la relación de Vignolo con Boca ha sido tensa con muchas críticas desde el programa que ahora sale al aire por ESPN. La bandera contra el periodista deportivo no estaba firmada, pero aparece justo en el anteúltimo partido del Xeneize como local. También coincide con el momento que Fox Sports será eliminado definitivamente de América Latina. En su reemplazo, se lanzará el canal ESPN 4.

Boca tampoco pudo con Newell's en la Bombonera y sigue fuera de la Libertadores 2022

Por la 23ra fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que ya tiene nuevo campeón, Boca Juniors igualó sin goles ante Newell's Old Boys de Rosario en la Bombonera, luego de caer en la fecha anterior frente a Independiente en Avellaneda. Con este nuevo resultado y muy poco fútbol, sigue afuera de los puestos de clasificación a la Libertadores 2022 por tabla anual. Más allá de depender de otros resultados y puede triunfar en los últimos dos encuentros para ilusionarse, la final de Copa Argentina a disputarse el próximo 8 de diciembre pasa a ser el máximo objetivo del año.

El primer tiempo del partido estuvo enmarcado por el "misterioso" accionar previo del técnico local, Sebastián Battaglia, que decidió tres variantes respecto del equipo anunciado para jugar este mismo partido el pasado domingo, cuando fue suspendido por la lluvia que anegó el piso de la Bombonera, y con el que practicó inclusive este lunes: Edwin Cardona (entró Eduardo Salvio), Sebastián Villa (Exequiel Zeballos) y Carlos Zambrano (Lisandro López). Más allá de los cambios, el encuentro se caracterizó por ser muy poco atractivo: sin llegadas ni fútbol fluido desde ambas partes.