La sorpresa del Pollo Vignolo por la salida de Gallardo de River: "No imaginaba"

Sebastián "Pollo" Vignolo se sorprendió tras la fuerte noticia de la salida de Marcelo Gallardo de River Plate y lo expresó en ESPN junto a sus compañeros de F90.

Sebastián Vignolo mostró su sorpresa ante la noticia de la salida de Marcelo Gallardo de River Plate. El periodista realizó su clásico editorial en ESPN F90 y analizó la decisión del entrenador tras ocho años y medio en el cargo, pero no evitó su reacción. Además, el "Pollo" contó cómo fueron las horas posteriores a la victoria por 2 a 1 ante Platense en el Estadio Monumental, las cuales fueron determinantes para lo que determinó el "Muñeco".

"No se va un técnico más de la historia de River. Se va el... ¿Más preponderante? ¿El más importante?. Yo no quiero entrar en esa comparación con los demás entrenadores porque River tiene una historia escrita desde hace muchísimo tiempo, que ya era grande cuando llegó Gallardo. Pero yo creo que Gallardo le dio a River en el mundo internacional algo que no tenía. River era un equipo ganador, competitivo, con muchos títulos nacionales, locales, pero a River le faltaba tener mayor presencia en torneos como la Libertadores, la Intercontinental, jugar el Mundial de Clubes", sostuvo el relator.

Por otro lado, Vignolo mostró su asombro por la decisión del DT en vivo tras recordar los festejos del épico partido en Madrid: "Este es el Gallardo en la euforia, en el éxito absoluto, en un River ganador en la Libertadores ante Boca. Mucha gente se está acomodando en este momento. En los últimos días imaginaban una declaración... pero hoy a la mañana ya no. Y anoche, algún dirigente importante de River se encontró con algo que no imaginaba encontrarse. Sí, sorprendió".

"Voy a ser breve. Vengo a hacer un anuncio, estoy en presencia del presidente, Jorge, Matías y Enzo. A los cuales anoche les comuniqué que es mi final de contrato, termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas. Sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme", lanzó el estratega en el inicio de la conferencia de prensa.

Los posibles reemplazos de Marcelo Gallardo en River

Marcelo Gallardo no seguirá en River Plate y ya surgieron varios nombres para reemplazarlo una vez que culmine su vínculo con la institución "Millonaria". El "Muñeco" se irá después del compromiso de la "Banda" ante Racing por la Liga Profesional y dirigirá su partido en el Más Monumental ante Rosario Central el próximo domingo 16 de octubre. Como no podía ser de otra manera, varios históricos de la institución ya suenan en las paredes del estadio.

Tres de los principales candidatos para ocupar el cargo que dejará el DT más ganador de la historia de River son exjugadores con pasado en el club. Es el caso de Hernán Crespo, quien actualmente dirige en Qatar, Ricardo Gareca, con último paso por la Selección de Perú, y Martín Demichelis, quien trabaja en el Bayern Munich de Alemania. Claro que, todo dependerá de lo que suceda a partir del mes de diciembre.