La reacción de Ruggeri a una patada suya contra Maradona: "Increíble"

El video de la reacción de Oscar Ruggeri a una patada suya a Diego Maradona en un Boca vs. San Lorenzo. "Se tiró", se defendió el panelista del programa del "Pollo" Vignolo.

Ruggeri recordó una patada a Maradona en un viejo Boca vs. San Lorenzo.

Ruggeri recordó una patada a Maradona en un viejo Boca vs. San Lorenzo.

Oscar Ruggeri reaccionó en vivo al video de una patada suya a Diego Maradona en un Boca vs. San Lorenzo en La Bombonera. El exdefensor apeló a su humor habitual durante ESPN F90, el programa de televisión que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo.

En pleno envío del miércoles 5 de octubre de 2022, uno de los panelistas del ciclo fue chicaneado por sus compañeros habituales y no le quedó otra alternativa que intentar defenderse. De hecho, así lo hizo y provocó las risas en el estudio del canal de cable de deportes.

Ruggeri reaccionó en ESPN a una patada suya a Maradona: "Se tiró"

La jugada en cuestión ocurrió en un clásico entre Boca y San Lorenzo en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Apertura 1995. Si bien aquel encuentro terminó 0-0 y no hubo demasiadas emociones, quedó igualmente en el recuerdo por esta violenta entrada del "Cabezón" al "Diez".

Mientras la producción de ESPN F90 repetía la acción, el exzaguero la miraba y expresó: "¡Se tiró, se tiró! ¡Me tiró el caño y se tiró!". Con admiración por la jerarquía de su entonces rival. el exfutbolista agregó: "Ahora, vos fijate que en esta jugada el tipo, que yo trataba de sacarle la pelota, y él me tira el caño... Increíble".

Ruggeri recordó una patada a Maradona en un viejo Boca vs. San Lorenzo.

Si bien Ruggeri y Maradona guardaban una amistad que había nacido en la previa al título del Mundial de México 1986 con la Selección Argentina, en aquel clásico el central no le tuvo piedad al crack. "Ahí le pego en el tobillo pero me reía, mirá", destacó. Con relación a la actitud posterior de "Pelusa", que se fue sacando pecho pese a las patadas, completó mientras gesticulaba: "¡Pará! Fue hasta el área a verme con el pechito para acá".

El recuerdo de Maradona de aquella patada de Ruggeri

En referencia a esa violenta acción protagonizada por el exdefensor, el exdelantero la repasó a pura sonrisa. "Se cagaba de risa porque yo lo trababa y él no me podía pegar. Después de que terminamos, me dice que estaba cansado...", explicó.

Además, el ídolo argentino había expresado que "´El Cabezón´ corre 200 metros por partido, va a jugar así hasta los 80 años". Y completó a modo de elogio para su colega: "Ir a los corners para ´El Cabezón´ es como tomarse un respiro".