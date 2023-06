Filtran que echaron a 3 periodistas de ESPN y lanzaron una denuncia: "Mentes macabras"

Sorpresa y caos en ESPN porque denunciaron que despidieron a tres periodistas que estaban entre las figuras de la señal. Quiénes son y los motivos por los que la cadena de Disney los habría echado.

Filtraron un escándalo total en ESPN porque echaron a otros tres periodistas del canal de deportes de la televisión argentina. La cadena perteneciente a Disney cesó a tres de las figuras de la señal y no brindó las explicaciones oficiales, aunque ellas fueron reveladas por Gonzalo Cardozo a través de su perfil de YouTube. El joven, quien también había sido marginado en 2022, aportó los motivos por lo que le hicieron lo mismo a sus colegas.

En esta oportunidad, quienes se quedaron sin trabajo de manera repentina e inesperada fueron Pablo Ladaga, Javier Tabares y Damián Trillini. "El Cabezón" era uno de los relatores, mientras que los otros dos mencionados eran comentaristas durante las transmisiones de los partidos de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino. Sin embargo, no tuvieron mayores problemas para decirles adiós sin demasiadas contemplaciones.

ESPN echó a otros tres periodistas del canal: "Falsa excusa"

De acuerdo con la información de Cardozo, se trata de "una empresa que presta servicios, en este caso el servicio periodístico". Con relación a Ladaga, Trillini y Tabares, recordó que "ellos tres estaban trabajando en la pantalla de ESPN y fueron notificados de un día para el otro". Asimismo, disparó: "Con causas que, por lo menos a mí, me parecen raras. Ya no iban a trabajar más para la empresa y comenzarán a arreglar sus salidas".

En la misma línea, el excronista de Racing -fue echado tras las críticas a la institución comandada por Víctor Blanco por la supuesta falta de obras de infraestructura- expresó: "La excusa o falsa excusa, la explicación que utilizaron como me dijeron a mí en su momento, es un recorte de personal, un recorte económico". Según Cardozo, a Ladaga lo despidieron porque aseguró en vivo que "River es un mal pagador, les debe a todos los clubes a los que les compró jugadores". En tanto, y así como lo hizo Flavio Azzaro, indicó que como el presidente de ESPN en Argentina, Diego Lerner, "es un hombre de Jorge Brito y de River" y que "no se puede criticar" al "Millonario" en dicha señal.

Ladaga, el caso más resonante del adiós a ESPN.

En cuanto a Trillini y Tabares, quien solían comentar los encuentros con los relatos de Federico "Negro" Bulos, tampoco se conocieron las causas reales. "Quiero ver a partir de ahora cómo se comportan los compañeros en este caso. A mí por privado me bancaron la gran mayoría, algunos no, y salvo alguna excepción están marcados. Cambié la visión que tenía hacia ellos y ellas", disparó Cardozo, al tiempo que aseguró que "después al aire no te banca nadie".

Furioso, el joven insistió con su postura: "En este caso, quiero ver a todos los periodistas que compartieron trabajado con Ladaga, Trillini y Tabraes a ver si se solidarizan, cómo se solidarizan y cómo muestran su apoyo". Incluso, recalcó que "a veces para algunas cosas son muy corporativistas y para otras no, y terminan cuidando cada uno su culo". De hecho, reflexionó en que "habrá que ver qué pensaron estas mentes macabras para tomar esta decisión".

Por último, Cardozo remarcó que "ahí se ve cómo es la gente verdaderamente y cómo funcionan estas cosas, porque hay periodistas con cierta relevancia y en cierto rol que tranquilamente podrían salir a bancar y apoyar desde la solidaridad nada más". Resignado, Gonzalo concluyó con el pronóstico de que "la gran mayoría se van a hacer los pelotudos y las pelotudas, pero siempre ocurre, siempre pasa, y está mal que pase".