Fernando Niembro habló en Tv Pública y destruyó a Diego Latorre: "Un boludo"

Una insólita situación se vivió en la Tv Pública por una entrevista a Fernando Niembro, el reconocido periodista de deportes y comentarista de, entre otros, Mariano Closs. En la charla, en pleno comentario, destruyó a Diego Latorre y a Navarro Montoya, del cual dijo que eran "dos boludos".

En una entrevista con la Tv Pública, Niembro reveló que en el momento en el que estaba al aire en Telefe, con el programa El equipo de Primera, vivió una situación cardíaca tras un fuerte dolor en el pecho. "Yo sentía un dolor muy fuerte en el pecho y me dolía mucho, pero estaba al aire. Y miré a mis dos costados. Ahí vi que estaba Latorre y Navarro Montoya, en ese momento los vi y dije: 'Tengo que seguir porque estos dos boludos no pueden conducir el programa"'-

En este punto, Niembro tiene una larga trayectoria como conductor y comentarista de fútbol. En la década del ’80 integró el programa radial Sport ’80 en Radio Mitre junto a Diego Bonadeo, Néstor Ibarra, Roberto Eguía y Adrián Paenza. Por otro lado, también tuvo un paso por "De una con Niembro" y fue integrante de los equipos periodísticos que brindaron la cobertura televisiva en los Mundiales de Fútbol FIFA de 1998, 2002 y 2010.

En su incursión política, fue secretario de Prensa y Difusión en los años 1990-1991 y vocero del expresidente Carlos Saúl Menem. También, en 2015, estuvo cerca de ser candidato en la lista del PRO de María Eugenia Vidal, pero se tuvo que bajar por denuncias de corrupción.

Cuando Bielsa descolocó a Niembro sobre el dinero y la fama

En las últimas horas, se volvió viral en las redes sociales un video de aquella entrevista que el ex Fox Sports le realizó al estratega. De hecho, el cronista de Infobae Federico Cristofanelli publicó en su cuenta de X (ex Twitter) un fragmento de la nota que pertenece a El Gráfico. Si bien la grabación dura menos de un minuto, se puede apreciar un diálogo interesante entre ambos protagonistas.

En aquel momento, Niembro comenzó: "¿Qué le interesa más? ¿La fama, el dinero o un campeonato?". "No... Me interesa más la emoción fuerte que me produce un campeonato", respondió el santafesino que fue campeón con Newell´s y Vélez en el fútbol argentino. "Es decir: yo trabajo de esto porque esto me produce emociones fortísimas", se explayó el exdefensor.

"¿Con eso se llega al campeonato?", indagó el periodista al instante. Sin embargo, el DT le aclaró que no y profundizó: "El dinero no es un episodio significativo para mí, que me vincule al fútbol. Siempre quiero ganar más y defiendo mis contratos, pero no estoy en esto por el dinero". Además, sostuvo que "la fama, realmente... Al ratito que uno la tiene, se da cuenta de que no vale la pena". Y concluyó el estratega: "Lo que sí me interesa es la gloria, la emoción fuerte. Eso sí, eso me genera una sensación que no la encuentro en otro lado".