En el programa de Mariano Closs en ESPN, un panelista destruyó a Riestra: "Apagué"

Un día después de que Spreen haya jugado menos de un minuto en el partido de Deportivo Riestra y Vélez, los canales de noticias explotaron contra el jugador, el club y contra el presidente o, mejor dicho, la dirigencia de Deportivo Riestra. Al respecto, uno de los columnistas del programa de Mariano Closs, Mariano Juan, destruyó la situación y apuntó directamtente contra lo que ocurrió.

En un breve comentario, Mariano Juan aseguró que desde ayer estaba pensando "si participaba del debate, porque le estamos haciendo el negocio a Deportivo Riestra. Estas son las que cosas que pueden pasr cuando los clubes tienen dueño. Hacen lo que quiere. Porque los costos son del club y el beneficio para el dueño. Después cuando entró el chico, ya fué. Apagué el televisor".

Por otro lado, agregó: "No le interesa el campeonato, ese club me deja de interesar. Las principales víctimas son Fabbiani y los jugadores que no encontraban palabras para explicar la situación. Por todo esto yo estoy en contra da las SAD y defiendo las asociaciones civiles sin fines de lucro. Porque cuando el negocio mate al deporte, esto mata todo. Por esto es gravísimo".

Caso Spreen: La Justicia investigará a Deportivo Riestra y a Fabbiani por posibles apuestas

El influencer Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen, y el Directivo Técnico de Deportivo Riestra, Cristian Fabbiani son investigados por “captación de apostadores en plataformas ilegales". La situación fue informada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas, “inició de oficio una causa para investigar si en el día de ayer con motivo del encuentro futbolístico entre Riestra y Vélez, el DT y Spreen tuvieron como finalidad la captación de apostadores en plataformas ilegales”. La fiscalía penal especializada ordenó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) las medidas de prueba. En paralelo, el Comité de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anunció la apertura de un expediente sobre el caso en el Boletín 6587. La AFA declaró que examinará cualquier conducta que pueda dañar la integridad del fútbol argentino, citando el Artículo 2 de su Código de Ética, el cual exige comportamientos que respeten la legalidad y los principios éticos.