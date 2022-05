El programa de Vignolo se burló de River tras perder contra Tigre: "Qué raro"

En un bochornoso momento durante el programa de Vignolo recrearon en pleno estudio el primer gol de Tigre ante River en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

El equipo periodístico de ESPN F90 protagonizó un bochornoso momento en pleno estudio televisivo. Comandados por Sebastián Vignolo, los integrantes del ciclo recrearon el primer gol de Tigre ante River Plate en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, convertido por Mateo Retegui. El tanto que le otorgó la ventaja al conjunto de Victoria a los 4 minutos del primer tiempo en el Estadio Monumental fue fundamental para luego llevarse el triunfo contra los de Marcelo Gallardo.

Sebastián Abreu se posicionó como el propio delantero de Tigre, Marcelo "Cholo" Sottile como Héctor David Martínez, el "Chavo" Fucks como Franco Armani, Federico Bulos como juez de línea y el "Cai" Aimar como encargado del VAR. El "Pollo", por su parte, fue quien lanzó la pelota al aire para que la conecte de cabeza el "Loco". Sin embargo, la jugada en cuestión no tuvo nada que ver con lo que hizo el atacante del "Matador" ante el "Millonario".

El exjugador uruguayo le dio indicaciones a Sottile de cómo pararse para marcarlo y evitar su cabezazo al "arco". En medio de todo, Sebastián Vignolo se burló de Diego Fucks comparándolo con el arquero de River: "Qué raro está Armani". A lo que Abreu agregó: "Armoni, Armoni". Las risas continuaron y luego llegó el momento de recrear la situación que derivó en el primer grito de la noche en Núñez.

El "Pollo" tiró la pelota al medio del estudio pero no fue Sebastián Abreu el que cabeceó, sino Sottile que despejó el "centro" de su compañero. Por lo que, finalmente no hubo jugada completa del tanto de Mateo Retegui. Para cerrar el momento, Federico "Negro" Bulos se acercó a la mitad del estudio y se quejó de la tarea de algunos jueces de línea sin dar nombres: "Hay algunos líneas que según el equipo cabecean ellos".

El desubicado comentario machista de Ruggeri que incomodó a Luciana Rubinska en ESPN

Lejos de cualquier debate futbolístico en ESPN, Oscar Ruggeri se desubicó totalmente y lanzó un comentario machista sobre Luciana Rubinska en medio del pase de programa entre F12 y F90. Con la excusa del debate por la temperatura del aire acondicionado en el estudio del ciclo que conduce Sebastián Vignolo, el "Cabezón" la escuchó y se dirigió a ella con polémicos dichos que la incomodaron.

A raíz de los dichos de la periodista, el exdefensor lanzó: "Por favor con vos... tratemos. Que hay cada cosa, cada comentario que me agarra un poquito de temperatura, me transpira el cuerpo un poquito. Con las cosas que pasan me hace transpirar un poquito", aseveró el campeón del mundo en México 1986 y sus compañeros intentaron cambiar rápidamente de tema.