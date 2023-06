El Pollo Vignolo interrumpió a Ruggeri por Boca y voló todo en ESPN: "¿Qué saltás?"

El Pollo Vignolo interrumpió a Oscar Ruggeri por Boca y voló todo en ESPN F90. Cuando el exdefensor quiso opinar sobre "El Xeneize", el conductor directamente no lo dejó hablar.

Una vez más, Sebastián "El Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri discutieron en ESPN F90. En esta oportunidad, el tema central fue Boca, después de la goleada por 4-0 sufrida frente a Godoy Cruz en Mendoza. Mientras debatían acerca del mal torneo realizado por el campeón vigente en la Liga Profesional de Fútbol 2023, se dio un tenso momento entre el conductor y el panelista en la televisión.

En el programa dialogaron acerca de los problemas evidenciados por el equipo dirigido por Jorge Almirón dentro de la cancha, aunque "El Cabezón" lo llevó para otro lado y preguntó si la relación interna en el plantel es positiva o no. Allí fue cuando el presentador lo interrumpió y no lo dejó seguir hablando, algo que fastidió bastante al exzaguero.

El Pollo Vignolo vs. Ruggeri por Boca en ESPN: "Dejame contestar"

Al tiempo que intercambiaban ideas acerca de los resultados negativos del conjunto de La Ribera en el torneo local, el campeón del mundo con la Selección Argentina quiso saber si "hay problemas de los jugadores en el vestuario". "¡No.., no! ¡Para mí no hay problema!", saltó rápidamente el conductor de F90. "¡Pará, a vos no te pregunté!", reaccionó el exfutbolista.

Con Federico "Negro" Bulos como el tercero en discordia en ese instante, Vignolo reiteró que "no hay problemas de vestuario" y Ruggeri lo cruzó nuevamente: "¿Pero qué saltás vos? ¡Sí, El Negro fue el que dijo!". Sin embargo, "El Pollo" siguió en la suya y repitió que "no es que los jugadores están peleados, no pasa. Es la más fácil esa... no hay problema de vestuario". Para terminar, "El Cabezón", sorprendido, remarcó: "¡Bueno, dejame contestar! ¡No es la más fácil! Él (Bulos) tiró... de (Darío) Benedetto, no sé qué tiró".

Volvieron a acusar al Pollo Vignolo de bostero.

El Negro Bulos aniquiló a los jugadores de Boca en ESPN: "Imagen vergonzosa"

En su habitual sección de "Las perlas" posterior a cada fecha del fútbol argentino, el platense destacó como los peores de la semana a los futbolistas del "Xeneize". Y comenzó, eufórico: "Esta perla negra es para ustedes, aunque hay algunos que son más responsables que otros. Como en todo grupo, equipo de trabajo y de fútbol, hay roles. Parece que se perdieron los roles. No están los líderes. Brillan por su ausencia. Nadie puede mirar a la cara a nadie porque no hay ambiente para mirar. Y lo peor no es perder, no es dar una imagen triste, apática, vergonzosa futbolísticamente hablando. Lo peor es que no se avizora que esto pueda mejorar en el futuro inmediato. Porque los líderes miran para otro lado, van a la camilla, no quieren participar, no quieren hablar con los pibes. Esta perla negra es para ustedes, que ¡le están faltando el respeto a la camiseta de Boca! ¡Me vuelvo loco!".

Luego de destacar la diferencia con River, el periodista cerró: "22 puntos de diferencia, anoche se chocaban entre ustedes, se miraban en la cancha, no tenían reacción, uno sale y la toca con la mano, el otro salta y pierde en el choque, el otro pide el cambio en el entretiempo. La verdad, no sé si ustedes se dieron cuenta de la oportunidad que tienen. Y les digo a los más chiquitos, al 'Colo' (Valentín) Barco, al 'Chelo' (Marcelo) Weigandt, a (Alan) Varela, no los sigan porque esos líderes son negativos". "Háganse responsables todos, perla negra para ustedes, para todo el plantel de Boca Juniors". Luego de escucharlo, el "Pollo" Vignolo se calentó y soltó: "Me pareció injusto. Por primera vez... porque no creo que (Cristian) Medina merezca una perla negra, porque no creo que el 'Colo' Barco la merezca", remató.