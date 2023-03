El Pollo Vignolo incomodó en vivo a La Volpe en ESPN F90: "¿Me puedo ir?"

El Pollo Vignolo incomodó en vivo a Ricardo La Volpe en ESPN F90, el programa de televisión al que el DT fue invitado. "¿Otra vez?", lo picanteó el conductor.

Sebastián "Pollo" Vignolo incomodó en vivo a Ricardo La Volpe en ESPN F90, durante el programa de televisión del miércoles 15 de marzo de 2023. El entrenador de 71 años fue invitado al estudio del canal y protagonizó un caliente intercambio con el conductor, que no compartió varios de sus conceptos sobre el fútbol en general.

Mientras el periodista deportivo y el director técnico discutían al aire, el resto del panel escuchaba atentamente: Oscar Ruggeri, Morena Beltrán, Carlos "Cai" Aimar, Diego "Chavo" Fucks y Marcelo "Cholo" Sottile. Al margen de sus opiniones, el ex DT de Boca, Vélez y Banfield reconoció que quiere revancha en la Argentina.

El Pollo Vignolo picanteó en vivo a La Volpe en ESPN: "¿Otra vez?"

En F90, apenas el invitado comenzó a opinar ya arrancaron las diferencias con el relator. De hecho, manifestó: "Yo vine acá y dije que el puesto de enganche estaba obsoleto", a lo que Sebastián reaccionó: "¡Uhhh! ¿Otra vez?". "¡Bueno, pero tenés que decirle a la gente!", insistió el exarquero. "Pero no le gusta el enganche...", se fastidió el presentador.

A fondo con su postura de siempre, el exfutbolista aseguró que "los principales equipos del mundo juegan sin enganche", a lo que su interlocutor lo desafió: "¿Vos creés que un (Juan Román) Riquelme o un (Paulo) Silas no jugarían hoy?". Si bien el estratega aceptó que "depende de la calidad del jugador, porque si tenía a un Riquelme jugaba", le dijo al conductor: "Te voy a seguir discutiendo esto, vos no me vas a entender".

El caliente debate entre Vignolo y La Volpe en ESPN F90.

No obstante, el instante más picante llegó después, cuando "El Pollo" Vignolo le dijo a La Volpe que es "más fanático de los sistemas que de los jugadores". "Sí", corroboró el técnico. "¿Me puedo ir? Porque para mí los jugadores son más importantes que cualquier sistema", sorprendió el líder de ESPN F90. "Estoy de acuerdo con vos", defendió Aimar al exjugador.

"Está bien lo que decís vos, pero le voy a cambiar una palabra: los sistemas hacen a los jugadores", le aclaró "Richard" a Sebastián. "Cuando dicen el sistema 4-3-3... ¿Y 4-3-3, si aquel no gambetea a una columna? ¡¿Para qué lo quiero?!", profundizó.

La Volpe quiere volver a dirigir en el fútbol argentino

"¿Querés revancha en Argentina?", le preguntó Vignolo. Entonces, Ricardo fue contundente: "Sí, pero porque cuando vine acá decían que no se podía salir jugando, miren que yo me acuerdo de todas las críticas eh... Parecía que salir jugando desde abajo era una dinamita". "¿Pero el equipo que sea? ¿O vas a elegir, vas a mirar?", quiso saber Ruggeri. En ese momento, el DT reconoció que "no, bueno, más o menos" y explicó que "hay objetivos que buscás: estar en un cuarto o quinto lugar, pelear un campeonato para demostrar todo lo que uno sabe". "Yo voy a salir jugando, busco el protagonismo, un equipo que va a buscar y se defiende con la pelota", sentenció.