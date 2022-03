El Pollo Vignolo explotó de bronca contra Horacio Pagani: "Una falta de respeto"

Sebastián "Pollo" Vignolo apuntó contra Horacio Pagani tras una fuerte crítica a los jugadores de River por el error en el gol de Boca Juniors.

Horacio Pagani protagonizó otro momento insólito en la televisión argentina. En una discusión sobre el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors disparó contra los jugadores del "Millonario" y Sebastián Vignolo explotó de bronca contra él por sus dichos. Los principales apuntados por el reconocido periodista de TyC Sports fueron Franco Armani y Leandro González Pirez por el error que cometieron en el gol del "Xeneize" que convirtió Sebastián Villa.

Con el tanto del delantero colombiano, los dirigidos por Sebastián Battaglia se quedaron con los tres puntos y el clásico. La falla defensiva le valió la derrota al elenco de Marcelo Gallardo que quedó cuarto en la Zona A. Por su parte, el conjunto boquense subió a la punta de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, la cual comparte con Estudiantes de La Plata. Esto motivó aún más a Pagani para encender la mecha de un debate caliente.

Nicolás Distasio inició la conversación y habló del desempeño de ambos equipos en el campo de juego: "River jugó mejor que Boca y el gol no lo generó". Rápidamente Horacio Pagani se metió para dar su opinión y expresó exaltado: "Se lo hicieron en contra. Dale un mérito al goleador, viejo". Y agregó: "Se los pasó a los dos marmotas que estaban ahí, hizo tic y ya está". Con esas palabras detalló lo que fue el tanto convertido por Villa que le dio la victoria al "Xeneize".

Vignolo lo escuchó y explotó de bronca: "Una falta de respeto. No es una forma de referirse a alguien y mucho menos a un futbolista". A lo que el periodista de TyC Sports respondió: "Vos procedé igual en todos los casos. Hace dos semanas no procediste igual". En este caso, Pagani hizo referencia a lo sucedido en una fuerte discusión entre él y Distasio. Por lo que el "Pollo" lanzó: "No soy un policía que viene a controlarlos. Decirle marmota a un jugador es una falta de respeto".

Oscar Ruggeri apuntó contra González Pirez por su error ante Boca

El exdefensor posó sus ojos en el fallo de Leandro González Pirez en la jugada del gol de Sebastián Villa, quien definió con el arco vacío y puso el 1-0 definitivo. Cruzando comentarios con Sebastián Vignolo, Carlos Navarro Montoya, Mariano Closs y todos los miembros del staff, el "Cabezón" destrozó a quien fue uno de los refuerzos de River en el inicio del 2022: “Tiene que pegarle un voleo al lateral”.

A su vez, Ruggeri también le dio un consejo sobre qué tenía que hacer en esa situación para evitar el paso del colombiano: “Comúnmente el defensor se tira arriba de la pelota y se cobra falta”. En este punto, además agregó: "Si vos dudas, tirala afuera". Acotando al momento, el "Mono" también dejó un comentario sobre la mala decisión del proveniente del Inter de Miami: “Para mí cometió el error de decidir por Armani. Se equivocó”.