El Pollo Vignolo dijo lo que todos piensan sobre Martín Arévalo en ESPN: "Le gusta"

El Pollo Vignolo lanzó un fulminante comentario sobre Martín Arévalo en ESPN, mientras Boca y Chiquito Romero llegaban al Monumental para enfrentar a River en el Superclásico.

Sebastián "El Pollo" Vignolo dijo lo que todos piensan sobre Martín Arévalo en ESPN, en plena transmisión de la previa del Superclásico entre River y Boca. Una hora y media antes del comienzo del partido, los jugadores del equipo visitante llegaron al Monumental y el periodista deportivo que cubre el "Xeneize" los saludaba mientras pasaban por el pasillo interno del estadio.

Cuando se vio a Sergio "Chiquito" Romero, se dio una situación particular por la que el conductor chicaneó a su colega en vivo. Con la complicidad del comentarista Gustavo López, el relator de 47 años sacó a relucir al aire algo que varios de sus compañeros de la señal opinan sobre el ex cronista de la Selección Argentina en TyC Sports.

El Pollo Vignolo liquidó a Arévalo en vivo en ESPN: "Se enoja"

Cuando los futbolistas visitantes recorrían el anillo interior del Monumental, Diego Monroig, otro de los cronistas de Boca en el canal, informó que "ahí viene Chiquito Romero...". En ese instante, el presentador acotó que "allá viene Chiquito, el último en la fila...". Incluso, recordó que "Chiquito y (Martín) Demichelis (el DT de River) fueron compañeros en la Selección".

Cuando el arquero pasó por ese lugar, se detuvo un momento para saludar a Arévalo, con quien tiene una buena relación desde que el comunicador cubría a "La Albiceleste" en TyC Sports. "Ahí está Arévalo. Se enojó Arévalo con el abrazo, eh...", disparó el relator, con un tono sarcástico. Inmediatamente, López aportó con ironía que fue "porque lo compromete" y Vignolo completó la cargada a su colega con el doble sentido: "A él le gusta la distancia con el protagonista... Señores, ahí está Boca, ahí está Boca...".

El abrazo de Chiquito Romero con Arévalo que generó la cargada del Pollo Vignolo.

Chiquito Romero disparó contra Darío Herrera tras el penal para River: "No es cobrable"

Una vez culminado el encuentro, el portero liquidó al árbitro por la sanción de la pena máxima sobre la hora que acabó con el gol de Miguel Ángel Borja. En la conferencia de prensa, el ex-Racing opinó que "la jugada del penal es muy dudosa" y agregó: "Le pregunto si fue penal. Él me dice que fue claro. Le dije que tenía el VAR para consultar y en ningún momento lo consultó. Viendo la jugada, no es un penal cobrable...". De hecho, manifestó que "es una jugada normal de un partido donde hay roces y no debería haberlo cobrado nunca".

En ese sentido, el jugador afirmó que "lo raro es que el VAR no lo haya llamado de que no era un penal claro" y que "no era una patada que le voló la pierna". También detalló su charla con el juez principal: "En la cara me dijo que había preguntado, pero me deja serias dudas". Por otra parte, protestó porque "hubo faltas a (Sebastián) Villa seguidas y en ninguna sacó amarilla".

Además, Romero aseveró que "cuando dejás que a un jugador le peguen tanto y no sacás la amarilla por equis motivo, se hace muy difícil". Y remató: "Después, decirme a mí en la cara que desde el VAR le dijeron que era penal y que no lo haya hecho... es más difícil todavía. En el primer tiempo hizo un buen trabajo, en el segundo se le fue de las manos el juego".