El Pollo Vignolo arrugó al hablar de Riquelme y Battaglia: "Me voy"

Sebastián "Pollo" Vignolo habló de Riquelme y Battaglia por el juego de Boca Juniors, pero lo apuraron en vivo en ESPN F90 y se achicó.

Sebastián "Pollo" Vignolo habló en ESPN F90 sobre el presente de Boca Juniors luego del empate sin goles ante Vélez Sarsfield en Liniers y analizó el juego del elenco de Sebastián Battaglia en lo que va del semestre. Sin embargo, se metió en un terreno complicado cuando se refirió al DT y a Juan Román Riquelme. Algunos de sus compañeros lo criticaron al aire por sus dichos y el conductor arrugó en vivo en su propio programa.

El relator, que es muy cuestionado en las redes sociales por su fanatismo por el "Xeneize", se achicó con sus colegas que no se guardaron nada. Oscar Ruggeri y Carlos Aimar fueron los dos que le respondieron con argumentos y Vignolo no tuvo otra alternativa que dar marcha atrás con su opinión. De esta manera quedó nuevamente en ridículo a la hora de dirigirse al entrenador y al director del Consejo de Fútbol por el presente de su institución.

"¿Querés que te diga como piensa el fútbol Riquelme? ¿Te doy la manera? Laterales que suban permanentemente y al mismo tiempo, los centrales que jueguen mano a mano en el fondo. Volantes... ¿O ustedes creen que Pol Fernández ahí es de Battaglia? Le gustan los equipos con enganche", lanzó el "Pollo" Vignolo al aire, alegando que el equipo de Boca Juniors lo arma el vicepresidente y no el DT.

Entre las risas de todos los presentes en el estudio, el conductor respondió: "No dije nada". Ruggeri fue el primero que lo cruzó: ¿Vos escuchaste 'Cai'? ¿O vos te crees que Pol Fernández ahí es de Battaglia? Estamos muy mal". Aimar tampoco se quedó callado: "¿Y por qué no dirige Riquelme entonces si piensa de otra forma? ¿No se animó a dirigir?. A lo que Vignolo contestó: "Porque está en otra función. No sabés el miedo que tiene de dirigir, le debe tener terror. Dale".

El exentrenador de Boca Juniors lo atacó nuevamente: "Como vos lo nombras, andá y hacelo vos". A lo que el "Pollo" sentenció: "¿Por qué tiene que dirigir? ¿Hay que ser técnico para hablar de fútbol nada más? Bueno, poné música y me voy. Voy a hacer el curso de técnico de Futsal y voy a dirigir".

Carlos Bianchi bancó a Sebastián Battaglia

Desde hace varias semanas, la situación de Sebastián Battaglia en Boca es bastante llamativa. Si bien ganó el superclásico ante River Plate en el Estadio Monumental, días después tuvo un par de traspiés que llevaron a la incomodidad y disgusto de los hinchas. Sin embargo, entre los golpes que recibe, el actual entrenador recibió un mimo de parte de Carlos Bianchi quien apuntó: "Hay que tener fe"

El ex entrenador de Boca, Carlos Bianchi, lanzó su apoyo a Battaglia -a quien tuvo en el equipo y con el que salió campeón- con un escueto comentario. En una visita al Congreso de la Nación, el ex director técnico fue alcanzado por un periodista de Mundo Xeneize y le consultó sobre el actual DT de Boca. Allí indicó: "Hay que dejarlo trabajar. La Copa Libertadores es larga y hay que tener fe".