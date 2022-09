El Pollo Vignolo apuró a Ruggeri y explotó todo en ESPN: "Perdieron"

El Pollo Vignolo encendió la mecha contra Oscar Ruggeri y estalló todo en ESPN. El caliente debate que involucró a Juan Simón por la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022.

Sebastián "El Pollo" Vignolo apuró a Oscar Ruggeri y explotó todo en ESPN, en pleno debate por la Selección Argentina de fútbol camino al Mundial de Qatar 2022. Una vez más, el conductor del programa de televisión y uno de sus panelistas fueron los protagonistas de un intercambio picante, que tuvo a Juan Simón como el tercer involucrado.

A tan sólo 58 días del arranque de la máxima cita en Doha, la emisión del pasado viernes 23 de septiembre al mediodía tuvo el pase habitual entre F12, el ciclo que lidera Mariano Closs, y F90. Allí, "Seba" introdujo un tema que luego se les fue de las manos a todos y culminó con fuertes cruces de por medio.

El picante cruce en ESPN entre El Pollo Vignolo, Ruggeri y Simón: "Perdieron"

Todo comenzó cuando Closs les preguntó desde el estudio del canal a los exjugadores presentes si servían los amistosos de "La Scaloneta" contra rivales tan débiles como Honduras y Jamaica, a apenas dos meses de la Copa del Mundo. Luego de un breve debate entre todos, el relator que estaba en un móvil desde Mendoza para la transmisión del partido entre Godoy Cruz y Boca opinó que "hay que ganar el primer partido" y agregó: "Todos dicen ´Arabia (Saudita), Arabia... A ver, dámelo a Arabia, yo también lo quiero eh, pero vos arrancás mal pisado y ya se te empieza a desordenar todo...". Allí fue cuando irrumpió Mariano y acotó: "Acuérdense del último Mundial, fue 1-1 contra Islandia".

Las chicanas permanentes entre Ruggeri y Simón en ESPN.

En ese instante apareció Ruggeri y recordó sus épocas como defensor de "La Albiceleste": "¿Y nosotros con Camerún en el ´90? Perdés el primer partido y estás afuera", opinó con relación a la caída por 1-0 del equipo de Carlos Bilardo en el debut en el certamen del Mundial de Italia 1990. "Claro, perdieron la marca con (François Omam) Biyik", lo chicaneó El Pollo Vignolo con respecto al atacante africano que marcó el único gol del encuentro.

Luego de la risa de todos, "El Cabezón" se defendió: "No sé, no estaba yo... no pude jugar, ¿qué querés que haga?". Ante las acusaciones de sus compañeros y colegas por haberse desentendido de aquella derrota, Simón, también integrante de ese plantel, señaló: "Dale, tirámela a mí, dale...". "Nos fue mal, yo no dije 'les fue mal', dije 'nos fue mal...'. Dicen ´perdieron la marca´, y ¿a quién le están tirando? ¡A mí! Entonces les contesto", estalló Ruggeri.

"A ´Juancito´ lo entregaste", bromeó Closs. Por su parte, Simón recordó: "Jugaron (Roberto) Sensini, (Néstor) Fabbri, (Néstor) Lorenzo y yo". "¡Pará, el señor (Ruggeri) estaba! ¡Salió en el entretiempo por la pubalgia, pero el partido lo arrancó!", repasó. "Sí, salí en el entretiempo yo", aclaró "El Cabezón", que hizo referencia a que el duelo estaba 0-0 cuando él abandonó la cancha, ya que el tanto de Biyik fue a los 22 minutos del complemento.

"¡Te está diciendo que te borraste!", machacó Mariano. "¡Y en la final también!", insistió Simón. "¡Noooo! Estas son internas de más de 30 años, nunca se habló de esto en 90", acotaron los compañeros. "Nunca perdí en Mundiales, eh", remarcó Ruggeri. "¡Ah, no! Con Bulgaria en el ´94 sí", aclaró igualmente. Sin embargo, el final fue a puro elogio desde ambos lados. Por una parte, Simón dijo: "Con Oscar no perdíamos". Y su excompañero le devolvió: "Nooo, este era un tremendo central".