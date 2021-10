El palazo del Pollo Vignolo a los periodistas de TyC Sports: "Abrazadores seriales"

Sebastián "Pollo" Vignolo, en ESPN F90, disparó contra los periodistas de TyC Sports por una antigua crítica a la Selección Argentina.

La Selección Argentina jugará este jueves 14 de octubre ante Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y sin dudas el equipo contagia con resultados y buen rendimiento. Sebastián Vignolo en su programa ESPN F90 comenzó la clásica editorial de todos los días y disparó contra los periodistas de TyC Sports recordando una antigua crítica al conjunto nacional.

La misma es la siempre polémica afirmación de que es "un club de amigos". El relator expuso su opinión y la ejemplificó con algo perteneciente a su vida personal. A través de esto defendió a la "Scaloneta" mostrando su total descontento con quienes están o estuvieron en contra. Se refirió al buen clima que hay en el plantel y lo mucho que esto sirve de cara a lo que se viene.

"Mi vida transitó en clubes de barrio. Iba a ver a All Boys y pasaba un tiempo bastante largo ahí. A mí los clubes me daban algo que era la enseñanza. Te enseñan a compartir, a juntarse con otros chicos que no son los de tu escuela, a conocer otras disciplinas. No teníamos otras cosas que hoy son tentaciones para los chicos", comenzó el "Pollo".

"¿Hay algo más lindo que jugar con amigos? Si encima están siempre y pusieron la cara en un momento difícil, mejor. Se usó muchas veces lo de club de amigos para pegar, los abrazadores seriales la usaron para decir 'Lionel Messi juega con los amigos, si va con Mascherano, con Agüero, con Di María, con Lavezzi'. Son los amigos de Messi", afirmó y disparó contra los periodistas de TyC.

Defendió el pasado y presente del seleccionado nacional: "Ese club de amigos funcionaba como tal. Salían a la cancha y se defendían, se cuidaban, ganaban o perdían pero funcionaban como los de ahora. Argentina tiene un hermoso y extraordinario club de amigos. Les gusta encontrarse, juegan a las cartas, se gastan por Instagram, toman mate. Se ríen y se divierten. Es un club de amigos en el buen sentido".

"Amo los clubes en donde se fomenta la amistad. Compiten mejor, no hay nada más lindo que jugar con tipos que encima querés y aprecias. Por ejemplo Julián Álvarez que alguna vez puso en sus redes 'que crack que sos Messi' hoy lo tiene al lado. Imagínense lo que va a dar Álvarez por Messi. O lo que da De Paul porque está con Messi y porque funciona como su amigo".

Un último palazo para los anti - Selección

Por último disparó nuevamente contra los detractores de la "Albiceleste: "A los que usaron la frase para pegarle a una generación de extraordinarios futbolistas que estuvieron a nada de darnos una Copa América y a centímetros de un Mundial úsenla para hablar de lo hermoso que está pasando en el seleccionado argentino. que no les de vergüenza. ¿Vieron que no era tan malo que el seleccionado argentino sea un club de amigos?", concluyó.