El fuerte cruce en vivo entre Pagani y Farinella en TyC Sports: "Se cagaron"

El penal no cobrado a Carlos Zambrano en Boca vs. Atlético Tucumán disparó una fuerte discusión en vivo entre Horacio Pagani y Leonardo Farinella en TyC Sports.

El fuerte cruce de Pagani vs. Farinella por Boca vs. Atlético Tucumán.

El penal no cobrado en Boca vs. Atlético Tucumán por el codazo de Carlos Zambrano sobre el final generó todo tipo de repercusiones entre los seguidores del fútbol argentino. En esta oportunidad, los protagonistas de un fuerte cruce en vivo en la televisión fueron Horacio Pagani y Leonardo Farinella en TyC Sports.

Los periodistas discutieron en Estudio Fútbol, el programa que conduce Gastón Recondo durante los domingos por la noche, apenas terminados los partidos de ese día en cada fecha. Mientras que Horacio opinaba que la mencionada acción no había sido penal, su colega irrumpió de manera categórica a los gritos y acusó al árbitro Fernando Espinoza de haber favorecido al "Xeneize" en "La Bombonera".

El fuerte cruce en vivo entre Pagani y Farinella por el penal no cobrado a Zambrano, de Boca: "Una vergüenza"

Pocos minutos después del triunfo por 2-1 del conjunto de Hugo Ibarra, Recondo hizo una breve introducción y luego les dio el pase a sus habituales compañeros en el canal. Enfurecidos por lo que había ocurrido en la cancha, Horacio comenzó con su polémica opinión: "Para mí no fue penal. Además, la pelota ya había salido cuando le pega el codazo, no estaba en juego y ya había terminado la jugada. Coincido con Espinoza". Sin embargo, aclaró que él no tiene "ninguna parcialidad" y reconoció que "Zambrano y (Marcos) Rojo deben ser expulsados en el 80% de los partidos".

En ese instante, con mucha bronca, "Leo" salió a cruzarlo y gritó al aire: "¡Se cagaron en los tucumanos!". También aseguró que "fue una vergüenza, un bochorno, el VAR en la Argentina está siendo manipulado". El periodista del diario Olé añadió que "esto es lo que corrobora la corrupción del VAR" y que "este tipo de jugadas, que son intencionales, se cobran aunque la pelota no esté en juego". "Es penal y es expulsión de Zambrano", protestó Farinella. Por otro lado, Juan Pablo Marrón aseguró que él tenía dudas acerca de esta acción y Recondo aseguró que fue infracción dentro del área.

Luego de que Pagani acusara a Farinella de ser parcial por su confeso fanatismo por River, "Leo" le respondió de manera contundente: "No les digas a los demás lo que no te gusta que te digan a vos". "Yo soy un periodista profesional que opino de esta manera, vos decí lo que quieras", se defendió en forma categórica. "El tipo levantó el brazo cuando la pelota ya había pasado", insistió Horacio con su postura.

El codazo de Zambrano en Boca vs. Atlético Tucumán que generó la polémica.

Por último, el comunicador de Olé reiteró que "el VAR debe llamar obligatoriamente en este tipo de acciones, se nota mucho... Es un penal boludo". "Obviamente que he visto codazos peores, pero es un penal claro", amplió su visión. "¿Pero jugaste al fútbol vos? Me llama la atención porque jugás bastante bien... Dejate de joder, viejo", cerró un Pagani repleto de ira.