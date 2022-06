Diego Maradona Jr en Argentina habló sobre su papá y despertó la polémica: "En Nápoles lo quieren más que acá"

El hijo más grande del astro lanzó una llamativa -y polémica- frase sobre el mejor jugador de todos los tiempos y Napoles.

La partida física de Diego Maradona, el mayor ídolo popular futbolístico de Argentina, aún es difícil de procesar y digerir. A 18 meses de su fallecimiento, su hijo italiano, Diego Maradona Junior, arribó al país y el pasado viernes 10 de junio fue al encuentro entre Gimnasia de La Plata y Patronato en el estadio Camilo Zerillo, donde fue homenajeado por el "Lobo" y se llevó una camiseta de regalo, el último club que dirigió y generó mucho cariño en Diego. Invitado al programa Sportscenter de ESPN, el hijo mayor del "10" habló de su padre, del cariño de la gente y de fútbol, entre otros temas.

"Es de hace dos o tres meses, cuando la Roma vino a jugar contra Napoli. A Mou lo quiero mucho porque él quería a Diego, no a Maradona. Eran amigos de verdad. Por eso le tengo un amor y un cariño muy grande”, manifestó Diego Junior cuando mostraron una imagen suya junto al ex-DT del Real Madrid en la pantalla. Y luego, expresó su sentimiento sobre lo que significa su padre tanto en el sur de Italia como en Argentina: "En Nápoles lo quieren más porque le perdonaron todo, acá no".

Diego Maradona Junior llegó a Argentina para visitar a su padre.

“Por la primera cosa que vine acá es para darle un beso a mi papá, porque no me pude despedir cuando se fue. Yo estaba internado por COVID, así que esa es la primera cosa que vine a hacer”, confesó acerca de los planes que tenía pensados al llegar a suelo argentino.

Además, durante la charla, hubo tiempo para hablar de la actualidad del fútbol, sobre todo del seleccionado italiano, que quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022: “No sé si estoy tan de acuerdo en que no se merecía quedar afuera del Mundial. En Italia hace años que no se trabaja sobre un grupo de jugadores jóvenes. Seguimos trabajando con el mismo grupo y cambiando 3 ó 4 jugadores, pero la base es la misma”, sostuvo.

También dio detalles sobre la generación que se está yendo del seleccionado europeo y fue contundente sobre el equipo: “Muchas veces esta base demostró que no podía competir a un nivel más alto, por eso pasa lo que pasó. En el Mundial 98 jugaba Del Piero o Baggio. En Alemania era Totti o Del Piero, hoy no tenemos ni pensamos en tener un jugador como ellos, aunque el nivel bajó en todo el mundo. Hay jugadores que no nacerán más. Italia era una selección que no podía pelear”.

A su vez, comentó por qué cree que Italia ganó la difícil Eurocopa un año antes de quedar afuera de la máxima cita mundialista: "Ganó tres partidos por penales y. a Austria, un equipo chico en Europa, le ganamos en la última jugada. No le sobró nada. En la semifinal, España podría haber ganado 3 a 0. Es suerte también. Lo ganamos bien, porque Italia es un equipo difícil, no le podés ganar fácil. Tiene historia futbolística y eso jugó mucho a favor en la Eurocopa”.

Diego Junior y el deseo de ver a Luis Suárez en River

Conocedor y admirador del fútbol argentino, Diego Junior también dio su opinión sobre la posible llegada del uruguayo Luis Suárez a River:, club por el que simpatiza "Estoy de acuerdo con lo que dice Gallardo, River es el equipo que más lo puede preparar para el Mundial. Estoy hablando como hincha. Si te hablo más con la cabeza, es difícil”. Y argumentó: “Estás hablando de uno de los equipos más importantes de Sudamérica, no viene a un equipo de la B, viene a un equipo importante que pelea cosas importantes. Para mí es mejor jugar con River que con Zaragoza o un equipo medio de la Liga de España”.