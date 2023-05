Batalla sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN sobre su crisis en River: "Sufrí mucho"

Augusto Batalla sorprendió al Pollo Vignolo al recordar la crisis que vivió cuando atajó en River. El video del arquero de San Lorenzo en vivo en ESPN F90.

Augusto Batalla sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo al recordar la crisis que vivió cuando fue el arquero titular de River. El jugador de San Lorenzo repasó la época en la que le tocó reemplazar a un histórico del "Millonario" como Marcelo Barovero y sufrió críticas de todo tipo por ciertas fallas específicas durante los partidos.

El portero de 27 años fue entrevistado en vivo en la televisión en ESPN F90, durante la edición del martes 16 de mayo de 2023. Además de referirse allí al buen presente en el "Ciclón", se sinceró con relación al ciclo bajo los tres palos del equipo de Núñez entre 2014 y 2018: 51 partidos con 53 goles en contra, 21 vallas invictas y 7 títulos obtenidos.

Batalla recordó en ESPN el calvario que vivió en River: "Era Augusto contra Augusto"

El futbolista rememoró algunos yerros que le costaron muchas críticas en el club que lo formó, aunque al mismo tiempo aceptó que ello le sirvió para mejorar en su carrera y poder consolidarse "en otro grande" en la actualidad. "Tenía 20 años, fue muy lindo poder vivir esa experiencia a tan corta edad con un técnico como Marcelo (Gallardo), con una persona como Barovero, que fue de las más importantes a nivel compañero en mi carrera", comenzó.

Acerca de los cuestionamientos cuando recién empezaba en la Primera División, el guardameta reconoció: "Me dolió no poder cumplir con el objetivo que teníamos tanto yo como mi grupo de personas, que era sostenerme". "Quedé marcado por algunos errores muy puntuales en partidos puntuales, que es entendible", aceptó las reglas del juego.

Con respecto a aquel entonces, Batalla admitió que "pesó más lo mental" porque él es una persona "muy pasional" y los partidos lo hacían "entrar en esos vaivenes emocionales que no te llevaban a desenvolverte de la mejor manera a la hora de entrar a un campo de juego". Igualmente, aclaró que "cuando pasan los años entrás en un equilibrio que te lleva a estar más tranquilo". "Cuando sos chico querés hacer todo al pie de la letra, que todo salga perfecto, y el fútbol es muy dinámico. Hay que ser más eficiente que perfeccionista", consideró.

Batalla sorprendió al Pollo Vignolo cuando recordó su crisis en River.

"Yo había estado en River y después di muchas vueltas: pasé por Atlético Tucumán, Tigre, La Calera, O´Higgins... En todo ese proceso me di cuenta de que había tocado la lona y de que a veces era Augusto contra Augusto", detalló el arquero. Luego, el exjugador de la Selección Argentina Sub 20 reflexionó que "todas esas luces que aparecen en los buenos momentos, cuando vos bajás se apagan. El sistema está hecho".

"En un momento me di cuenta de que no había casi luz, sufrí mucho y la pasé mal, tuve que hacerme fuerte...", rememoró el guardameta. También detalló: "Me fui a Chile, estaba solo, entonces me di cuenta de que no me alcanzaba con lo que yo hacía. Contraté a un preparador físico, a un kinesiólogo, para llegar a donde estoy hoy: demostrar que puedo ser el arquero de un equipo grande". "Ahí me di cuenta de que, para llegar, hacía falta hacer muchas cosas más que las que hace cualquier futbolista: ir a entrenar y volver a casa", concluyó.