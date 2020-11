Guerra declarada entre las figuras de ESPN.

El periodista Mariano Closs lanzó munición pesada contra el estilo periodístico de Morena Beltrán. "No deformen el fútbol", fue el pedido del mítico relator. Al aire de su programa radial en Continental, una de las figuras de ESPN disparó contra la joven periodista. O, al menos, contra las personas que tienen un estilo muy similar al de ella.

“Gesto técnico. O sea, vos cuando jugás al fútbol con tus amigos le decís ‘qué gesto técnico tuviste Carlitos’. Y Carlitos no te entiende. Trata de razonar y te pregunta: ‘¿vos me quisiste decir qué bien que le pegué a la pelota?’”, comenzó diciendo Closs. Si se observan los análisis de Morena Beltrán en Twitter, se pueden encontrar las palabras a las que el periodista hizo alusión en su programa de radio.

El pasado 24 de septiembre, y tras un gol de Bayern Münich, Morena Beltrán escribió: "Jaaaa por favor! El centro tres dedos de Müller. El gesto técnico de Roberto para apoyar y asistir de espaldas y la llegada de Goretzka al área para recibir. Pedazo de gol del Bayern. Excelencia". Sin embargo, estas no fueron las únicas palabras o frases a las que Closs condenó.

Continuando con su relato, el periodista agregó: "Les pido por favor. No deformen el fútbol. Que lo deformen los técnicos. Que los periodistas se hagan los técnicos a la hora de hablar o comentar partidos. Por favor, abstraerse. Porque no es así. El fútbol es uno solo. Uno no dice ‘gesto técnico’. Los periodistas los usan para que el espectador diga ‘che, qué bien habla este muchacho’, en vez de entender el concepto que dice. Si vos con tus amigos jugás a la pelota y decís ‘qué gesto técnico tuviste’, o terminás el partido y decís ‘qué versión Carlitos tuvimos, eh’, o que el 15 entra bien y le decís ‘qué buen revulsivo fuiste’, yo digo perfecto, cambió el mundo del fútbol y yo me tengo que aggiornar".

Mariano Closs citó varias expresiones que son manifestadas por Morena Beltrán en sus análisis

"Ahora, si lo usan para que suene bonito para hacer presentaciones de fútbol; para que lo vean las autoridades del canal y digan ‘viste lo que es este, está para comentar en el Colón, no en la cancha de Chacarita’. La espontaneidad que tenés con el oyente o telespectador es tu espontaneidad. Si vos me decís que siempre usan ‘versión’, ‘revulsivo’ y toda esta milonga de palabras que hay que buscar en el diccionario, estaría bien. Se quieren mandar la parte hablando así, como que estudian distinto. ¿De verdad hablan así en un picado con sus amigos?”, sentenció Mariano Closs. Justamente, las palabras revulsivo, versión y la expresión gesto técnico son muy utilizadas por Morena Beltrán en sus diferentes análisis futbolísticos. ¿Habrá respuesta por parte de ella?