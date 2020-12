Oscar Ruggeri es uno de los personajes que más capta la atención en el periodismo deportivo. Todos los mediodías, por la pantalla de ESPN, el futbolista campeón del mundo con la Selección Argentina en México '86 brinda un verdadero show al dialogar sobre fútbol junto a Sebastián el Pollo Vignolo, Sebastián Domínguez, Daniel Arcucci, Federico Bulos, el Cholo Sottile, el Chavo Fucks y el Cai Aimar, entre otros. En esta oportunidad, el Cabezón dio que hablar con un fuerte testimonio que captó la atención de toda la mesa: "Me cagaron".

Todo se desencadenó a partir de una charla que, lejos de tener que ver con el fútbol, comenzó Vignolo. "¿Vos qué profesión ejercés?", le consultó a Ruggeri. Sin embargo, el exfutbolista indicó: "Yo no soy nada". Inquieto con su respuesta, el conductor le volvió a preguntar: "¿No mirás fútbol?". Y nuevamente, el ex-River y el ex-Boca contestó: "No, no miro nada. Vi los goles y ahora vamos a hablar de los goles. El gol de Matías Suárez es brillante. Seba Domínguez y el Cai son analistas. Vos me tirás un tema y yo salgo a hablar. Chamuyamos un ratito...".

La charla continuó y comenzó a desviarse cada vez más. Consciente de que las risas aumentaban en el estudio de ESPN, el Pollo Vignolo le preguntó a Ruggeri si alguna vez le fallaron. El exdefensor fue tajante y expresó: "Sí, en algunos contratos me han fallado". Luego, el foco del diálogo volvió a desviarse, y todo culminó en una revelación por parte del Cabezón.

La dura confesión de Ruggeri en ESPN:

Oscar Ruggeri se animó a contar lo que le ocurrió en algunas etapas de su vida: "No hay que prestar plata. Hay que ayudar. Si hay un amigo que no está bien, lo tenés que ayudar en todo. El tema plata es muy delicado. Si tiene alguna enfermedad, hay que hacerlo con los ojos cerrados".

Intentando ponerle un poco de gracia a la charla, el Pollo Vignolo le consultó: "¿Si te pido plata para comprar un perfume no me prestás?".

Ruggeri: "No, ni loco".

Vignolo: "¿Y si Papá Noel vino flojito?".

Ruggeri: "Me pidieron plata para un perfume, pero ahora te saco cagando... Me curé ya".

Vignolo: "¿Te manguearon para un perfume?".

Ruggeri: "Presté y no me la devolvieron. Me cagaron, pero ya fue. Fue... Nos dimos la mano, hubo cara de amigos y también una firma. Y me cagaron".