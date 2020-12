El "Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri desarrollaron una dupla desopilante en los mediodías de ESPN F90 y todos los días regalan alguna escena que provoca risas en los televidentes. Si bien suelen discutir por temas futbolísticos, esta vez lo hicieron por el eclipse solar del pasado lunes.

La inesperada discusión entre Vignolo y Ruggeri despertó las risas de todos los periodistas de ESPN Argentina del panel. Es que nadie se esperaba la insólita salida del campeón del Mundo en México 1986. Claro está, el "Pollo" supo como encender la mecha con una simple pregunta: "¿Viste el eclipse ayer?".

Enseguida, el exdefensor del Real Madrid, River y Boca se indignó y lanzó una queja contra el conductor del programa. "¡Eeeeh! Me hiciste perder ese... 13.30 ¿Cómo no me dijiste y salíamos todos? No, boludo. 13.30 tendríamos que haber salido", cuestionó en un tono de voz alto. En medio de las burlas de sus compañeros del panel, el exfutbolista mantuvo su semblante serio y no aflojó frente a las bromas.

En esa línea, Ruggeri se lamentó porque pasarán muchos años hasta que suceda un fenómeno de las mismas características que el eclipse solar total que pudo verse de forma privilegiada en el Norte de la Patagonia argentina y de forma parcial en Buenos Aires. "Saqué la cuenta anoche, me dijeron 28 años, voy a tener 88 años ¿Cómo puede ser que no digan 'che 13.30, afuera que se está nublando'", afirmó.

Con aires de chicanear un poco a su compañero y burlarse de él, Vignolo realizó un lisérgico cometario que fue celebrado por el resto de los panelistas. "Yo vi al cometa Halley ¿Vos viste al cometa Halley el día que pasó? Pasó por la puerta de mi vieja. Tenía la ropa tendida, le quemó dos camisas ¿No vieron el cometa Halley ustedes? Todo el mundo salió a ver el cometa Halley", contó risueño.

"¿Por qué no nos hiciste salir ayer? ¿Cómo van a dejar pasar eso?", criticó Ruggeri mientras tanto. Esta vez decidió calmarlo Diego "Chavo" Fucks, quien le explicó: "Hacen falta lentes especiales, hace mal a la vista".

"Pero qué lentes especiales, si toda la gente lo vio", apuntó, al tiempo que Vignolo acotó: "Los de soldador ¿Vos tenés lentes de soldador? Y si algo le faltaba a la insólita escena que se dio en medio del programa deportivo, todo terminó con el mismísimo Ruggeri imitando el uso de una soldadora.