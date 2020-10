Si bien su carrera como futbolista lo llevó a la fama, ambiente en el que vistió las camisetas de Boca, River, Vélez, San Lorenzo y la Selección Argentina, Oscar Ruggeri se desempeña como opinólogo en 90 Minutos, programa de ESPN conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo. Allí, el campeón del mundo en el Mundial de México 1986 brindó un testimonio que hizo enfurecer a los hinchas del Xeneize.

Justamente hoy, se cumplen 35 años de la escandalosa patada que Roberto Pasucci le dio a Ruggeri en un Superclásico disputado en el estadio Monumental. El programa revivió aquel momento y el exjugador recordó su salida del club que lo formó para jugar en el Millonario: "Yo me puse por primera vez la camiseta de River en el clásico en el que Pasucci me pegó la patada".

Luego, el exdefensor reveló cómo era jugar en Boca en la década del '80, comentario que sin dudas molestó mucho a los hinchas del club: "Estoy feliz de la vida por haber tomado esa decisión de irme a River. Feliz de la vida por lo que viví. Yo no estaba en un grande. En ese momento no era un grande. Era de lo peor que había. Seis años jugué en Boca y cobré una vez, cuando vino Maradona. Salimos campeones y nos fue bien. Después nunca cobré un contrato firmado. Boca no se manejaba como un equipo grande. Los de provincia entrenaban en Provincia y por otro lado los de Capital Federal".

Incluso, el hombre de 58 años marcó las grandes diferencias que había con el Millonario: "En cambio, cuando entré a River parecía que estaba jugando en Europa. Cambió todo. Los jugadores cobraban y no se quejaban, había premios. En Boca teníamos que pintarle los números a la camiseta. Si Boca seguía así, no hubiera sido grande. En los '80, a Boca le hacían 5 en la Bombonera. Era la ruina total. Si seguía así hubiera terminado como Racing; Boca no era grande, era chiquito".

Pese a haber sido consultado de qué cuadro es, Ruggeri indicó: "Estoy más identificado con la Selección Argentina que con un equipo. La Selección no se compara con ninguna de estas cosas de las que estamos hablando".