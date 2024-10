Una estrella del TC se cansó y dijo lo que muchos piensan: "Romper los huevos"

Una estrella del TC se cansó y destrozó a todos.

Una estrella del TC se cansó de la actualidad del automovilismo y dijo lo que muchos piensan por lo bajo, pero no lo suelen exponer abiertamente. En pleno debate acerca de los vehículos nuevos y los pasos a seguir con cada categoría en general, una de las figuras del Turismo Carretera en el 2024 estalló a través de las cuentas oficiales de sus redes sociales.

El protagonista es nada menos que Lautaro de la Iglesia, el piloto neuquino de 29 años que se desempeña con el flamante Dodge Challenger del equipo de Rodolfo Di Meglio en esta temporada. Mediante el perfil de X (ex Twitter) de @laudli, el joven corredor se hartó de los autos "silenciosos" y disparó munición gruesa contra aquellos que defienden a los vehículos eléctricos porque contaminan menos el medio ambiente que los tradicionales.

De la Iglesia, figura del TC, disparó por los autos "silenciosos"

El piloto neuquino, que marcha 16° en el campeonato actual del Turismo Carretera, citó un tuit en el que se escuchaba el fuerte sonido del motor V8 del Ford Raptor del español Carlos Sainz (padre del piloto de Ferrari en la Fórmula 1) en el Rally. "Dejen de romper las bolas con los electricos", escribió para desatar así la polémica entre los "fierreros", que no tardaron en comentarle tras su posteo.

Más palazos de De la Iglesia: "Ruido a licuadora"

Más tarde, el deportista no se quedó atrás en X y continuó con su lucha, a pura ironía. Primero replicó el mensaje de un usuario que le escribió: "Lautaro, vos sos piloto. Los autos corren a velocidad, no a ruido". "Escuchala jajaja", fue la ácida respuesta. Al instante, posteó el video de un auto del TC actual acelerando, con un sonido bajito, y redactó en forma sarcástica que "con ruido a licuadora no sería lo mismo", junto a un emoji.

De la Iglesia se cansó de los autos "silenciosos".

En su anteúltima publicación, "Lauti" citó un artículo de Olé al respecto de sus cuestionamientos iniciales a los coches actuales y agregó: "Uhh, me fui viral, ¿ya puedo ser oficialmente un gordo Twitter?". Por último, para confirmar que le encanta el ruido a la viaja usanza, palpitó la próxima competición del Turismo Carretera: "Semana de carreraaaaa, fiummmmm fiummmm fiummmmm. San Nicolás, allá vamos".

Los números de De la Iglesia en el TC

12 carreras oficiales disputadas en el 2024.

16° en la tabla de posiciones del campeonato.

Mejor resultado: 7° en una final.

Puntos sumados: 227.5.

Sin victorias en finales ni series, récords de vuelta ni poles position.

Cuándo es la próxima carrera del TC en 2024

El Turismo Carretera se presentará otra vez en este circuito con la final el domingo 20 de octubre alrededor de las 13.15 horas. La transmisión en vivo en la televisión será de la TV Pública. En tanto, el streaming online irá por DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.