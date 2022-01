Colombia y Perú juegan partido clave mientras Chile busca escalar en eliminatoria

Colombia y Perú jugarán un partido clave esta semana en una nueva ronda de la eliminatoria sudamericana al Mundial, que iniciará el jueves con Ecuador buscando acercarse al cupo directo frente a Brasil y Chile tratando de escalar posiciones ante una Argentina sin Lionel Messi.

En la penúltima fecha doble del torneo clasificatorio siguen en juego dos cupos directos para la Copa del Mundo y el del repechaje frente a un equipo asiático. Brasil y Argentina ya obtuvieron su boleto a Qatar.

Ecuador está en la tercera posición de la tabla con 23 puntos y una victoria en Quito frente al pentacampeón mundial, que jugará sin su estrella Neymar, lo acercaría a la clasificación directa. Pero deberá afrontar el duelo sin el apoyo del público debido al aumento de casos de COVID-19 en el país ocasionados por la variante ómicron.

"Nosotros obviamente que necesitamos de la gente, del público y de la transmisión de aliento permanente", dijo el técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro, en una rueda de prensa reciente. "Un aforo del 50% tranquilamente se podía haber tenido", opinó el argentino.

Colombia y Perú le siguen en la tabla, ambos con 17 puntos, aunque el conjunto cafetero supera su rival directo en diferencia de goles.

El partido, que se palpita como una final con pronóstico reservado, se jugará el viernes en Barranquilla, donde el DT local Reinaldo Rueda deberá aprovechar el potencial ofensivo de su equipo si quiere quedarse con los tres puntos antes de visitar la próxima semana a Argentina.

Colombia no tendrá al atacante Luis Fernando Muriel, quien quedó desconvocado luego de que su club, el Atalanta italiano, informara no se encontraba en condiciones médicas para viajar. En Perú no jugarán Jefferson Farfán ni Paolo Guerrero.

Chile, por su parte, se medirá el jueves con Argentina en Calama, a 2.260 metros sobre el nivel del mar, sin su estrella Arturo Vidal, quien fue sancionado tras su expulsión por una violenta patada a un defensor rival ante Ecuador. Argentina tampoco tendrá a su astro Messi, quien permaneció en Europa mientras se recupera del coronavirus.

"No teniendo a Vidal tenemos que ganar igual. Y si nuestro rival no tiene a Messi, debemos ganarle igual", dijo el DT de Chile, Martín Lasarte. "Venir a Calama es la mejor decisión que podíamos tomar (...) Argentina tiene gente de recorrido. Si la altura les puede causar algún inconveniente, mejor para nosotros".

Chile tiene 16 puntos, los mismos que Uruguay, que visitará al malogrado Paraguay en Asunción. El partido de la "Celeste" marcará el debut del técnico Diego Alonso, quien asumió el puesto tras la salida de Óscar Tabárez después de 15 años en el equipo.

"Tenemos jugadores para hacer un juego propositivo", dijo Alonso. "Trataremos de tener la iniciativa y no dársela al rival".

El viernes se enfrentarán también Venezuela y Bolivia en Barinas.

La fecha doble se completará el próximo martes con los partidos Bolivia-Chile, Uruguay-Venezuela, Argentina-Colombia, Brasil-Paraguay y Perú-Ecuador.

(Escrito por Daniela Desantis. Editado por Javier Leira)