La sorpresiva visita que recibió Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección Argentina

El cuerpo técnico de la Selección Argentina protagonizó un encuentro especial este sábado, apenas horas después de la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en el anteúltimo amistoso del año disputado en La Bombonera. Lionel Scaloni y sus colaboradores compartieron un momento con Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, además de otros ex futbolistas: su hijo Gianluca y Fabián Cubero.

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La imagen del encuentro mostró al 'Cholo' y al ex defensor de Vélez Sarsfield, quien publicó la imagen en sus redes sociales, junto al DT de la 'Albiceleste', sus ayudantes Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala y Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la Selección. El reencuentro también sirvió para reflejar el reconocimiento que el técnico del 'Colchonero' manifestó en distintas oportunidades hacia el trabajo realizado por el actual entrenador del combinado nacional.

"De esas charlas que se disfrutan, donde el fútbol, las experiencias y la pasión se mezclan. Siempre es lindo compartir con gente que siente este deporte de la misma manera", escribió en la publicación 'Poroto'.

Los elogios de Simeone a Lionel Scaloni: "Es un genio"

A lo largo de los últimos años, Simeone destacó especialmente la capacidad de Scaloni para conducir al grupo y sostener un proceso exitoso, que tuvo como principales conquistas las dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022. En una entrevista con ESPN, el ex mediocampista elogió su tarea en el proceso comenzado en 2018: "Es un genio. Gestionar como ha gestionado todos estos años, pocos entrenadores lo han logrado de esa manera".

El entrenador del cuadro español también hizo referencia al vínculo construido entre los integrantes del plantel y el cuerpo técnico. Durante el último Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, resaltó que "se ve una idiosincrasia y una comunión enorme entre el futbolista y ellos", y relacionó esa conexión con una conducción que estableció una identidad clara desde el comienzo del ciclo.

El respaldo de Simeone hacia Scaloni no es reciente: cuando la designación del actual entrenador de la selección todavía generaba dudas en parte del ambiente futbolístico, el 'Cholo' ya había expresado su apoyo y asegurado que su nombramiento no le resultaba sorpresivo. Luego de la consagración argentina en la Copa América de 2021, volvió a valorar el trabajo colectivo del equipo y manifestó: "Le tengo un gran respeto".

En aquella oportunidad, además, hizo hincapié en la dificultad de mantener un nivel competitivo y repetir los éxitos: "No es fácil repetir y repetir. Eso lo hace aun más grande a ese grupo".

La Selección Argentina cierra el 2026 ante Costa Rica: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto nacional recibirá a Costa Rica el martes 17 de noviembre desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TyC Sports y Telefe, en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play, DGO y Flow.

Argentina enfrentará a Costa Rica este martes a partir de las 20 horas en el último amistoso del 2026.

Lionel Scaloni renovó en la Selección Argentina: hasta cuándo es el nuevo contrato

Luego de semanas de incertidumbre, el fútbol argentino tiene una noticia para celebrar. Es que Lionel Scaloni, multicampeón con la "Albiceleste", renovó su contrato con la Selección Argentina y estará al frente del equipo hasta diciembre del 2030, después de varias charlas con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

El anuncio fue hecho a través de Claudio Tapia, que informó que Scaloni firmó el nuevo vínculo que lo mantendrá hasta seis meses después del Mundial 2030, al que la "Albiceleste" ya está clasificada porque será local en al menos un partido de la fase de grupos. A diferencia de los procesos anteriores, el entrenador no contará con Walter Samuel como uno de sus asitentes, ya que el "Muro" dejará el cuerpo técnico iniciará su carrera como su DT principal a partir del 2027.