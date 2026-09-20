La previa a un nuevo clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro disparó la discusión nuevamente acerca del historial entre dos de los clubes grandes del fútbol argentino. Si bien desde el lado azulgrana argumentan que le llevan doce partidos al "Xeneize", el periodista especializado en estadísticas e historia, Alejandro Fabbri, aseguró que en realidad son solamente cuatro los encuentros de diferencia.

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La cuestión es que el comunicador de 69 años contabiliza la historia completa desde que comenzó a jugarse a este deporte de manera oficial en el país, mientras que desde el "Ciclón" solamente cuentan desde que empezó el profesionalismo en 1931. Es que, allá por los comienzos de los cotejos entre ambos en 1915, el "Xeneize" fue claramente superior a su adversario.

San Lorenzo sólo le lleva 4 partidos a Boca en el historial, según Alejandro Fabbri

Durante la entrevista en marzo de 2026 en Fútbol 910 por Radio La Red (AM 910), el prestigioso periodista de TyC Sports aseguró que "muchos creían que el fútbol había comenzado en 1931, pero resulta que San Lorenzo y Boca jugaron por primera vez en la Primera en 1915". De hecho, recordó que "San Lorenzo llega a Primera tarde, de los ´cinco grandes del buen humor´ fue el que llegó más tarde, en 1915".

"Y bueno, una vez que se rastreó toda la historia y nos pusimos todos de acuerdo, salvo un grupo de necios, se incorporó el fútbol del amateurismo, que era lo mismo que este", disparó "Ale". Al mismo tiempo, aclaró que "es lo que pasa en todos lados" y aseguró que "el problema en el caso puntual de este clásico es que Boca aplastó a San Lorenzo en el amateurismo...".

Fabbri detalló que durante la era amateur jugaron nueve partidos, con siete victorias de Boca, una de San Lorenzo y un empate. Por lo tanto, remarcó que ahí fue donde el "Xeneize" sacó ventaja desde el arranque, aunque luego los de Boedo dieron vuelta la situación. Si bien de la mano de Carlos Bianchi los de La Ribera recortaron la distancia, lo concreto es que los azulgranas continúan por encima. Por último, Alejandro rememoró que "hay clásicos con historiales más antiguos como River vs. Racing e Independiente vs. Boca, que empezaron a jugar en la primera década del siglo 20".

Alejandro Fabbri trató de "necios" a los que no quieren reconocer el amateurismo.

El historial de Boca vs. San Lorenzo

213 partidos oficiales.

82 victorias de San Lorenzo.

78 triunfos de Boca.

53 empates.

San Lorenzo vs. Boca: hora, TV en vivo y streaming

El partido será en el Nuevo Gasómetro el domingo 20 de septiembre del 2026 a las 14.45 horas, con el arbitraje de Nazareno Arasa. La transmisión en vivo en la televisión será por el canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.