Uno de los futbolistas que sobrevivió a la tragedia de Chapecoense del 28 de noviembre del 2016 anunció su retiro del fútbol. A poco de que se cumplan 10 años del hecho que dejó un saldo de 71 muertos (de 77 personas), Alan Ruschel le pondrá punto final a su carrera este sábado 14 de noviembre. De esta manera, será el segundo de los futbolistas que volvieron a la actividad después de lo sucedido y que colgará los botines a los 37 años.

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Alan Ruschel, de sobrevivir a la tragedia de Chapecoense a volver al fútbol y anunciar su retiro a los 37 años

El lateral izquierdo integraba el plantel del conjunto brasileño que viajaba a Medellín, Colombia, para enfrentar a Atlético Nacional por la final de la Copa Sudamericana 2016 cuando el avión se estrelló en Antioquia. El defensor fue uno de los seis que se salvaron esa noche trágica y nueve meses después pudo volver a la actividad después de una larga recuperación tras ser encontrado consciente y con diferentes lesiones.

Poco después levantó el trofeo ya que fueron declarados campeones por la Conmebol por pedido del club colombiano. Después de superar el momento más difícil de su vida por todo lo que pasó, ahora dará un paso al costado y no dio detalles de lo que hará a partir de ahora.

Su despedida oficial tendrá lugar este mismo sábado 14 de noviembre cuando vista los colores del Juventude y enfrente al Botafogo RP por la última fecha de la Serie B del Brasileirao. Durante el 2026 no tuvo tanto rodaje debido a lesiones y una operación de rodilla, por lo que no sumó muchos minutos en cancha. Con este cotejo le pondrá fin a un camino en el que pasó por clubes importantes, levantó títulos y pudo sobrevivir a un accidente que lo marcó para siempre y por el que le quedaron secuelas.

Alan Ruschel se retira del fútbol a 10 años de la tragedia de Chapecoense

El comunicado con el que Alan Ruschel anunció su retiro

Mañana voy a despedirme de los estadios, pero nunca de todo lo que el fútbol representa en mi vida.



A los 17, salí de casa llevando una maleta llena de sueños. Hoy, casi 20 años después, cierro este ciclo con el corazón lleno de gratitud.



Hubo victorias, derrotas, lágrimas, nuevos comienzos, y una segunda oportunidad que me enseñó el verdadero valor de la vida.



Dios me permitió vivir mucho más de lo que jamás soñé.



El fútbol era mi sueño, mi profesión, y una de las mayores historias de mi vida.



Mañana después del partido descansarán las botas pero los recuerdos y la gratitud serán eternos.



Gracias, fútbol. Lo haría todo de nuevo.

La carrera de Alan Ruschel en el fútbol